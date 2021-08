Spirit Aerosystems: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Spirit Aerosystems weist am 17.08.2021, 12:27 Uhr einen Kurs von 41.27 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" geführt.

Unsere Analysten haben Spirit Aerosystems nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Spirit Aerosystems im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Spirit Aerosystems. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Sell"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Spirit Aerosystems-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (50,71 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 22,88 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 41,27 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Spirit Aerosystems eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 0,1 % ist Spirit Aerosystems im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (2,18 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,09 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

