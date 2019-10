Spirit AeroSystems: Genau das was haben wir angekündigt

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Spirit AeroSystems, die im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 18.10.2019, 18:49 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 80.42 USD.

Wie Spirit AeroSystems derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Spirit AeroSystems wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Spirit AeroSystems aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Spirit AeroSystems liegt im Mittel wiederum bei 99,14 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 82,93 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 19,55 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Spirit AeroSystems insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Spirit AeroSystems ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Spirit AeroSystems-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 30,27, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,36, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Spirit AeroSystems auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Spirit AeroSystems in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Spirit AeroSystems hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.