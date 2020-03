Spirent Communications: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Spirent":

Der Spirent Communications-Kurs wird am 07.03.2020, 01:00 Uhr an der Heimatbörse London mit 216.17 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

Die Aussichten für Spirent Communications haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Derzeit schüttet Spirent Communications nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kommunikationsausrüstung. Der Unterschied beträgt 0,4 Prozentpunkte (1,7 % gegenüber 2,1 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Für die Spirent Communications sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 2 Buc, 3 Hold, 3 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Spirent Communications-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (1 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Spirent Communications. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 201,17 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -6,43 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 215 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Spirent Communications ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 28,32 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 27 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,02 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.