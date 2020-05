Spirent Communications: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Spirent":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Spirent Communications, die im Segment "Kommunikationsausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 23.05.2020, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 255 GBP.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Spirent Communications auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,67 Prozent liegt Spirent Communications 0,43 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Kommunikationsausrüstung" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,1. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Spirent Communications wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Spirent Communications auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Spirent Communications-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 3 "Hold"- und 3 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Spirent Communications vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (212,17 GBP) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -16,8 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 255 GBP), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Spirent Communications eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.