Spire HealthcareDas gibt’s ja gar nicht, ?

Der Spire Healthcare-Kurs wird am 11.09.2020, 12:39 Uhr an der Heimatbörse London mit 95 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gesundheitseinrichtungen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Spire Healthcare auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Spire Healthcare liegt mit einer Dividendenrendite von 5,17 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat einen Wert von 2,45, wodurch sich eine Differenz von +2,72 Prozent zur Spire Healthcare-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Spire Healthcare-Aktie hat einen Wert von 29,73. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (29,44). Auch hier ist Spire Healthcare überverkauft (Wert: 29,44), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Buy"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Spire Healthcare.

3. Analysteneinschätzung: Spire Healthcare erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 4 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Spire Healthcare vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (87,67 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -7,72 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 95 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Spire Healthcare erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

