Spirax-Sarco Engineering: Was soll die Aufregung?

An der Heimatbörse London notiert Spirax-Sarco Engineering per 02.10.2019, 08:18 Uhr bei 7805 GBP. Spirax-Sarco Engineering zählt zum Segment "Industriemaschinen".

Unsere Analysten haben Spirax-Sarco Engineering nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Spirax-Sarco Engineering liegt bei 64,49, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Spirax-Sarco Engineering bewegt sich bei 49,77. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Spirax-Sarco Engineering erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 7 "Hold"- und 3 "Sell"-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (7465 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -4,36 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 7805 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Spirax-Sarco Engineering erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 27,9 liegt Spirax-Sarco Engineering über dem Branchendurchschnitt (22 Prozent). Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 22,83 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.