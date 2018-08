Spirax-Sarco Engineering: Da kann man nur noch staunen

Spirax-Sarco Engineering, ein Unternehmen aus dem Markt "Industriemaschinen", notiert aktuell (Stand 12:42 Uhr) mit 7141,67 GBP im Minus (-0.74 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Spirax-Sarco Engineering einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Spirax-Sarco Engineering jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Spirax-Sarco Engineering. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Spirax-Sarco Engineering lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Spirax-Sarco Engineering in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Spirax-Sarco Engineering mit einem Wert von 29,77 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Engineering & Construction Svcs" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 25,99 , womit sich ein Abstand von 15 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.