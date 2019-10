Spirax-Sarco Engineering: Der Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Der Spirax-Sarco Engineering-Kurs wird am 28.10.2019, 16:43 Uhr an der Heimatbörse London mit 7821.67 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Unser Analystenteam hat Spirax-Sarco Engineering auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Spirax-Sarco Engineering wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt 13 Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Spirax-Sarco Engineering auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Spirax-Sarco Engineering-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Buy, 7 Hold, 3 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Spirax-Sarco Engineering aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 2 Hold, 2 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 7986,67 GBP angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 5,16 Prozent erzielen, da sie derzeit 7595 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Dividende: Spirax-Sarco Engineering hat mit einer Dividendenrendite von 1,36 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.1%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Maschinen"-Branche beträgt -0,74. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Spirax-Sarco Engineering-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.