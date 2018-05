Spinnaker Support mit drei 2018 Stevie® Awards für Service von Oracle- und SAP-Applikationen geehrt

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Kategorien umfassen Kundenservice-Abteilung des Jahres, NeuerSoftwareservice des Jahres und Kundenservice-Führungskraft des JahresDenver (ots/PRNewswire) - Spinnaker Support, der führende undbewährte Anbieter von externem Support für Oracle- und SAP, ist heutezum Preisträger von drei Stevie Awards bei den 16. Annual AmericanBusiness Awards(https://stevieawards.com/aba/2018-stevie-award-winners)® gekürtworden. Mehr als 3.700 Nominierungen wurden in diesem Jahr zurBerücksichtigung in einer Reihe von Kategorien eingereicht."Die für die 2018 American Business Awards vorgelegtenNominierungen waren herausragend", sagte Michael Gallagher, Präsidentund Gründer der Stevie Awards. "Die Konkurrenz war enorm unddiejenigen, die als Gewinner der Stevie Awards ausgezeichnet wurden,können äußerst stolz auf diesen Erfolg sein."Kundenservice-Abteilung des JahresZum dritten Jahr in Folge (http://www.spinnakersupport.com/blog/2017/06/26/spinnaker-support-receives-gold-stevie-award-customer-service-team-year/) wird Spinnaker Support mit einem Stevie Award für dieKundenservice-Abteilung des Jahres geehrt. In diesem Jahr war dieJury besonders beeindruckt von der Fähigkeit, im Zusammenhang miteinem geschäftlichen Wachstum von 44,2 % die Kundenzufriedenheit undKundenbindung auf Rekordniveau verbessert zu haben.Neuer Softwareservice des Jahres für Oracle Sicherheit undSchwachstellenschutzIm Jahr 2017 hat Spinnaker Support dieses bahnbrechende neueServiceangebot (http://www.spinnakersupport.com/enterprise-software-support-services/security-and-vulnerability-support/) für Unternehmeneingeführt, die Oracle verwenden. Das Unternehmen ist der ersteexterne Support-Anbieter, der zugänglichen Anwendungssupport undSicherheitsexperten kombiniert, unterstützt von modernenkontinuierlichen Überwachungsinstrumenten, die für Sicherheit bei dervollständigen Technologieplattform und für Schwachstellenschutzsorgen. Dieser neue Service wird als integriertes Element desstandardmäßigen externen Support-Modells von Spinnaker Supportbereitgestellt. Die Jurymitglieder wiesen darauf hin, dass dieAttraktivität eines solchen Angebot die Marktposition von Anbieternwie Oracle potenziell in Frage stellen könne.Führungskraft des Jahres im KundenserviceBob Harland(http://www.spinnakersupport.com/about-us/leadership/), Senior VicePresident der Global Support Services von Spinnaker Support, wurdemit dem prestigeträchtigen Stevie Award Kundenservice-Führungskraftdes Jahres ausgezeichnet. Herr Harland trägt die Verantwortung fürdie weltweite Service-Bereitstellung, Kundenzufriedenheit undKundenbindung bei den gesamten SAP- und Oracle-Serviceleistungen desUnternehmens. Im Jahr 2017, mit Bob Harland als Vice President,konnte sein Team rekordverdächtige Werte im Hinblick aufKundenzufriedenheit, Kundenbindung und Bereitschaft zurWeiterempfehlung erreichen und hat gleichzeitig dazu beigetragen, dasgeschäftliche Wachstum um 62 % zu steigern. Sein Team wurde um 41 %mit neuen Support- und Technologie-Mitarbeitern erweitert, die inallen neun Betriebszentralen von Spinnaker Support eingesetzt wurden.Das Team hat viele neue Kunden unterstützt, darunter Advantest, NikeKorea, Affinion Group, Yale University und Cancer Research UK. DieJurymitglieder betrachten Herrn Harland als zukunftsorientierten undeffektiven Kommunikator, während er gleichzeitig bereitwillig seineFachkompetenz mit den Mitarbeitern austauscht, um deren Beitrag zurWertschöpfung und Arbeitsplatzerfahrung zu verbessern."Die Auszeichnung mit dem Stevie Award als Führungskraft desJahres im Kundenservice ist eine große Ehre, allerdings sollte dieseEhre im gesamten Unternehmen geteilt werden, denn sie gebührt nichtnur einer einzelnen Person", erklärte Bob Harland. "Wir sind dereinzige externe Support-Anbieter, der sowohl die Zertifizierung ISO9001:2015 als auch ISO/IEC 27001:2013 erreicht hat. Das unterstreichtdie starke Verpflichtung des Unternehmens für Qualitätsmanagement undDatenschutz-Prinzipien, die als Ergebnis wiederum hochzufriedeneKunden möglich machen. Am wichtigsten ist, dass wir weiterhin denSupport auf richtige Art und Weise bereitstellen. So schaffen wireine sichere Support-Umgebung für unsere über 1000 Kunden undrespektieren stets die geistigen Eigentumsrechte derSoftware-Anbieter."Informationen zu Spinnaker SupportSpinnaker Support ist der führende und bewährte globale Anbietervon externem Support für Oracle und SAP. Kunden von Spinnaker Supporterhalten einen umfassenderen und schnelleren Service, sparendurchschnittlich 62 % bei ihren jährlichen Wartungsgebühren undkönnen ihre aktuellen Software-Versionen unbegrenzt behalten. Einewachsende Zahl unserer Kunden für externen Support nutzen die von unsbereitgestellten inkrementellen Serviceleistungen. Wir bleibenweiterhin der einzige Anbieter von externem Support, der gemanagteDienste für Applikationen und Technologie und ebenfallsBeratungsdienste liefert, wenn Kunden die Zusammenarbeit mit einemeinzigen Anbieter bevorzugen. Kunden vertrauen darauf, dass SpinnakerSupport ihre Unternehmensanwendungen bei Spitzenleistung am Laufenhält, während sie gleichzeitig den Wandel von Vor-Ort-Lösungen zuHybrid-Lösungen und zur Cloud vollziehen können.Das preisgekrönte Serviceangebot von Spinnaker Support erstrecktsich auf SAP, BusinessObjects, Oracle E-Business Suite, JD Edwards,Siebel, Oracle Database, Oracle Technology und Middleware-Produkte,Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca und weitere. Mehr überSpinnaker Support erfahren Sie unterhttp://www.spinnakersupport.com/. Folgen Sie uns auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/spinnaker-support), Twitter(https://twitter.com/SpinnakerSupprt), Facebook(https://www.facebook.com/spinnakersupportservices/), oder Google+(https://plus.google.com/u/1/+Spinnakersupport/posts).Pressekontakt:Michelle Wilkinson, 720-457-5442, mwilkinson@spinnakersupport.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/538443/Spinnaker_Support.jpgOriginal-Content von: Spinnaker Support, übermittelt durch news aktuell