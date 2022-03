Spineway-Aktie: Die kleinen Freuden der Börsianer!

Es gibt Aktien, da lösen schon Zugewinne um 0,0002 Euro große Freude aus. Das ist etwa bei der Spineway-Aktie der Fall, die sich heute spontan um eben diesen Betrag steigern konnte. Damit wurden die Hoffnungen vieler Anteilseigner, dass die Kurse auf 0,0007 Euro ansteigen könnten, sogar noch übertroffen.

Am Nachmittag standen ganze 0,0008 Euro auf dem Ticker, was es so schon eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung