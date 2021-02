Spineway-Aktie: Wann ist die Irrfahrt zu Ende?

Getrieben durch die Gier von Amateuren und Neulingen an der Börse ist die Spineway Aktie gewaltig gestiegen. Am Ende ging es dann aber auch genauso schnell wieder nach unten, sodass auch etliche mit dicken Verlustpositionen im Markt aktiv sein dürften. Die Spineway Aktie hatte vor dem ganzen Trubel so gut wie kein Handelsvolumen, dies wurde künstlich erzeugt und zwischenzeitlich wurden fast ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung