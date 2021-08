Spineway-Aktie: Langweilig, NOCH…

Die Spineway-Aktie befindet sich weiterhin in der bereits seit einigen Monaten vorherrschenden Seitwärts-Range. Diese ist zwischen 0,012 und 0,024 EUR zu finden. In den jüngsten Handelstagen können die Bullen eine minimal aufwärts gerichtete Bewegung erzeugen. Hierbei ist es nun für Spineway wichtig, das Bündel aus gleitenden Durchschnitten zurückzuerobern. Erst am 23. Juli kam es nämlich zum Unterschreiten.

