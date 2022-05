Spineway-Aktie: Kein Grund für Euphorie!

Es ist schon etwas her, dass Spineway neue Informationen über seine Ergebnisse aus dem ersten Quartal präsentierte. Auf den ersten Blick konnten die sich aber immerhin sehen lassen. So berichtete das französische Unternehmen darüber, die Umsätze im ersten Quartal um 55 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesteigert zu haben. Das klingt aber nur so lange gut, wie die absoluten Zahlen… Hier weiterlesen