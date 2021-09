Spineway-Aktie: Gewinne in Sicht!

Im bisherigen Jahresverlauf legte die Spineway-Aktie knapp 42 Prozent zu. In Hinblick auf die vergangene Woche gehört der Titel an der Pariser Euronext Börse ebenfalls zu den Gewinnern: Das Papier kletterte in den vergangenen fünf Handelstagen um 6 Prozent. Im Tagesverlauf machte Spineway bis 16:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit ebenfalls ein Plus von knapp 6 Prozent und steht somit bei 0,0018 Euro.

Ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung