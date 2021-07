Spineway-Aktie: Folgende Marke muss genommen werden!

So langsam aber sicher kann sich bei der Spineway-Aktie eine erneute Aufwärtsbewegung einstellen. Mit dem Tief am 28. Mai von 0,0012 EUR wurde der GD200 leicht unterschritten konnte aber schlussendlich für ein Halten des Kurses sorgen. So kam es zum Anstieg in den Widerstandsbereich hinein. Dieser ist bei rund 0,0022 EUR zu finden. Aktuell pendelt der Anteilschein in der Nähe des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung