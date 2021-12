Spineway-Aktie: Es bröckelt gewaltig!

Die Spineway-Aktie klammert sich derzeit mit allem, was sie hat an der Marke von 0,001 Euro fest. Das gelingt ihr jedoch von Tag zu Tag schlechter. Zwar konnte die ohnehin geradezu lächerliche Kursmarke immerhin noch eben so ins Wochenende gerettet werden. Im Laufe dieser Woche waren aber schon des Öfteren 0,0009 Euro auf dem Ticker zu sehen.

