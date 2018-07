Spin Master setzt seine internationale Expansion mit Direktvertriebsstellen in Russland, der Schweiz, Österreich und Griechenland fort

Toronto (ots/PRNewswire) -Spin Master Corp. (TSX: TOY) http://www.spinmaster.com, einführendes Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder, hat imRahmen seiner internationalen Wachstumsstrategie eine weitereExpansion in Europa angekündigt und wird 2019 direkt an führendeEinzelhändler in Russland, in der Schweiz sowie in Österreich undGriechenland verkaufen."Internationale Expansion ist eine zentrale Wachstumsstrategie fürSpin Master und Europa war in den letzten Jahren eine wichtigeWachstumsquelle für uns", erklärte Ben Gadbois, Präsident und COO vonSpin Master. "Bei der Umsetzung unserer internationalen Expansiongehen wir umsichtig vor. Russland, die Schweiz, Österreich undGriechenland stellen eine wichtige Chance für die Durchdringung desMarktes dar. Sie werden unser langfristiges Ziel unterstützen, unserePräsenz außerhalb Nordamerikas deutlich zu erhöhen."Spin Master hat eine russische Tochtergesellschaft, Spin MasterRus LLC, gegründet und wird Anfang 2019 mit dem Direktvertriebbeginnen. Für die Vertriebs- und Marketingaktivitäten wird AndreySavchenko als General Manager in Russland verantwortlich sein. Dierussische Niederlassung von Spin Master wird ihren Sitz in Moskauhaben.Die Märkte Schweiz, Österreich sowie Griechenland werden direktüber die bestehenden Niederlassungen in Deutschland bzw. Italienversorgt."Dank unserer wachsenden globalen Anerkennung konnten wir in jedemunserer neuen Gebiete lokale Top-Talente mit fundiertem Know-how überdie Spielzeug- und Unterhaltungsindustrie für Kinder gewinnen undsichern. Damit ist Spin Master für weiteren Erfolg gerüstet", soAnton Rabie, Co-CEO von Spin Master.Informationen zu Spin MasterSpin Master (TSX:TOY; http://www.spinmaster.com) ist ein führendesglobales Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder, das einbreit gefächertes Portfolio innovativer Spielzeuge, Spiele, Produkteund Unterhaltungsgegenstände entwirft, entwickelt, herstellt,lizenziert und vermarktet. Am bekanntesten ist Spin Master für seinepreisgekrönten Marken wie Zoomer®, Bakugan®, Erector® by Meccano®,Hatchimals®, Air Hogs® und PAW Patrol®. Seit 2000 wurde Spin Master96-mal für den TIA Toy of the Year Award (TOTY) nominiert und hatdiesen Preis in verschiedenen Produktkategorien 28-mal gewonnen. SpinMaster wurde mit 13 TOTY-Nominierungen für das innovative Spielzeugdes Jahres ausgezeichnet und übertrifft damit alle seineKonkurrenten. Bislang hat Spin Master sechs TV-Serien inklusive dererfolgreichen Serie Bakugan Battle Brawlers (2007) und die aktuell inüber 160 Ländern und Regionen ausgestrahlte Erfolgsserie PAW Patrolproduziert. Spin Master beschäftigt weltweit über 1.600 Mitarbeiterin seinen Niederlassungen in Kanada, den USA, in Mexiko, Frankreich,Italien, Großbritannien, der Slowakei, Polen, Deutschland, Schweden,Holland, China, Hongkong, Japan, Vietnam und Australien.Presse: Tara Tucker, VP, Global Marketing Communications,mediarelations@spinmaster.com; +1-416-364-6002 - Investoren: KarolineHunter, Senior Director und Associate General Counsel,KarolineH@spinmaster.comOriginal-Content von: Spin Master, übermittelt durch news aktuell