Toronto (ots/PRNewswire) -Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums wird eine komplett neue Serievon "BAKUGAN" auf dem Sender Cartoon Network ausgestrahlt.Spin Master Ltd. (TSX: TOY) (http://www.spinmaster.com), TMSEntertainment Co., Ltd. und Nelvana Ltd. gaben bekannt, eineGrundsatzvereinbarung zum Relaunch des weltweiten Serienhits"BAKUGAN" abgeschlossen zu haben. Das Gemeinschaftsprojekt soll zum10-jährigen Jubiläum der Originalserie starten und beinhaltet auchNeuentwicklungen wie Spielzeug, mit dem Spielzeug verlinkteAnimationsfilme im TV und die Gründung eines gemeinsamenProduktionsgremiums.Die Originalserie von "BAKUGAN" wurde 2008 erstmals ausgestrahltund inspirierte bald weltweit die Phantasie von Kindern. "BAKUGAN"entwickelte sich zur globalen Marke, die jahrelang Fernsehinhaltelieferte. "BAKUGAN" wurde im Jahr 2009 als Toy of the Year(Spielzeug des Jahres) und License Property of the Year(Linzenzeigentum des Jahres) ausgezeichnet.Die neue Serie, "BAKUGAN Battle Planet", wird in den USA, Europa,Naher Osten und Afrika (EMEA), Lateinamerika, Australien undNeuseeland auf dem Sender Cartoon Network und in Kanada auf Teletoonausgestrahlt. Die Zeichentrickserien erzählen die Abenteuer von Danund seinen besten Freunden, den ersten Kindern der Erde, die mit dengeheimnisvollen außerirdischen Wesen namens Bakugan Freundschaftschließen. Zusätzlich zur Fernsehserie, in der Themen wieFreundschaft, Kämpfe und Konkurrenz behandelt werden, wird auch eineneue integrierte Spielzeugreihe eingeführt. Damit soll "BAKUGANBATTLE Planet" eine der größten und dynamischsten Franchise-Markenwerden. Zusätzlich zu den Fernsehserien sollen auch Kurzgeschichtenim Internet zur Verfügung stehen."BAKUGAN ist eine globale, eingeführte Marke, die viel zurEntwicklung der Unterhaltungs- und Franchisestrategie von Spin Masterbeigetragen hat", so Ronnen Harary, Mitgründer, Chairman und Co-CEO."Wir freuen uns zusammen mit unseren globalen Partnern über denNeustart von BAKUGAN, mit dem wir Kindern weltweit Innovation,Spannung und Battle-Spaß vermitteln möchten.BAKUGAN Battle Planet wird weiterhin viele der ursprünglichenEigenschaften haben, aufgrund derer die Spielzeugreihe so beliebtwurde, und zudem neue, spannende Funktionen mit revolutionärenKarten- und App-Spielen enthalten. Wenn die innovativen, brandneuen,murmelähnlichen Kugeln über eine Magnetkarte gerollt werden,verwandeln sie sich dank der genialen Technologie im Handumdrehen inverschiedene Sammelfiguren. Es wird verschiedene Spielstufen vomAnfänger bis zum Profi geben und die Spieler werden die Möglichkeithaben, gegen mehrere Gegner zu spielen. Durch die vielfältigenStrategieoptionen verbessert sich auch die Sammelbarkeit.Die Spielreihe wird in Nordamerika und ausgewählten Märkten im 1.Quartal 2019 eingeführt und weltweit zu Beginn des 2. Quartals 2019gestartet. In Nordamerika findet die Premiere der Zeichentrickserieim Dezember 2018 statt in Lateinamerika und in der EMEA-Region imJahr 2019. Das Bakugan Lizenzierungsprogramm wird in allen Regionenaußer Asien von Cartoon Network Enterprises durchgeführt und kommt imJahr 2019 in den Handel. In Asien wird Takaratomy dieSpielzeugreihe in Japan launchen, während TMS den Vertrieb derSpielzeugreihe und Zeichentrickserie sowie das Lizenzierungsprogrammdurchführen wird.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bakugan.com.INFORMATIONEN ZU SPIN MASTERSpin Master (TSX: TOY) http://www.spinmaster.com ist ein weltweitführendes Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder, das einvielfältiges Produktportfolio von innovativem Spielzeug, Spielen,Unterhaltungsprodukten und Entertainmentangeboten entwirft,entwickelt, herstellt, lizenziert und vermarktet. Spin Master istbesonders bekannt für preisgekrönte Marken wie Zoomer®, Bakugan®,Erector® by Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® und PAW Patrol®. Seit2000 erhielt Spin Master 96 TIA Toy of The Year (TOTY) Nominierungenund 28 Auszeichnungen in verschiedenen Produktkategorien, darunter 13TOTY-Nominierungen als Innovatives Spielzeug des Jahres, undübertrifft somit jegliche Konkurrenz. Spin Master hat bisher sechsTV-Serien produziert, darunter auch die erfolgreiche Serie BakuganBattle Brawlers aus dem Jahr 2007 sowie die aktuelle Erfolgsserie PAWPatrol, die in über 160 Ländern und Gebieten ausgestrahlt wird. SpinMaster beschäftigt über 1700 Mitarbeiter weltweit und verfügt über 28Niederlassungen in Kanada, den USA, Mexiko, Frankreich, Italien,Großbritannien, Russland, der Slowakei, Polen, Deutschland, Schweden,den Niederlanden, China, Hongkong, Japan, Vietnam und Australien.INFORMATIONEN ZU TMSTMS Entertainment Co., Ltd. (besser bekannt als TMS) ist eines dergrößten und renommiertesten Animationsstudios weltweit. In derinternationalen Filmbranche wird TMS aufgrund seiner hochgelobtenAnimationen, bahnbrechender Technologie und Verpflichtung zu Qualitätgeschätzt. Das steigende Ansehen von TMS zeigt sich anhand derVielseitigkeit, des künstlerischen Anspruchs und der Originalität derProgramme, die das engagierte Team von Entwicklern, Produzenten undDesignern für die internationalen Märkte weltweit produziert. TMSwurde im Jahr 1964 gegründet und hat mehr als 200 Features und über100 TV-Programmserien mit insgesamt 12.000 halben Stunden für denglobalen Vertrieb produziert. Programme von TMS sind weltweitanerkannt und das Unternehmen möchte auch in ZukunftSpitzenleistungen hervorbringen. Besuchen Sie TMS unterhttp://www.tms-e.com/english/.INFORMATIONEN ZU NELVANA LIMITEDNelvana ist Kanadas führendes Unternehmen für Animationsfilme undweltweit führender Produzent und Vertreiber von Inhalten für Kinder.Seit mehr als 40 Jahren begeistern die Produktionen von Nelvana dasweltweite Publikum mit mehr als 4.000 Folgen preisgekrönterOriginalserien wie Babar und Franklin. Die Inhalte von Nelvana werdenweltweit in mehr als 160 Ländern vertrieben und werden über das CorusEntertainment-Paket von führenden Kindersendern ausgestrahlt. NelvanaEnterprises, der weltweite Lizensierungs- und Vermarktungsarm vonNelvana hat Niederlassungen in Toronto und Paris und verwaltet dasPortfolio mit hauseigenen und externen Marken des Unternehmens.Nelvana Studio hat Büros in Toronto und Montreal und beschäftigt mehrals 300 kanadische Künstler, die mit lokalen und internationalenProduzenten zusammenarbeiten und hochwertige Inhalte für Kinder mitglobaler Ausrichtung kreieren. Weitere Informationen finden Sieunter http://www.nelvana.com.INFORMATIONEN ZU CARTOON NETWORKCartoon Network ist die globale Unterhaltungsmarke von Turner undführender Fernsehsender für Zeichentrickfilme in den USA. DasUnternehmen bietet die besten Originalinhalte für Kinder und Familienan, darunter Hits wie Adventure Time, The Powerpuff Girls, StevenUniverse, We are Bears - Bären wie wir und Die fantastische Welt vonGumball. Cartoon Network wird in 192 Ländern ausgestrahlt underreicht 400 Millionen Haushalte. Mit seinem Ansatz, Kinder miteinzubeziehen und zu inspirieren, ist Cartoon Network eines derinnovativsten Unternehmen an der Schnittstelle zwischen Kreativitätund Technologie. Die Sozialinitiative Stop Bullying: Speak Up (GegenMobbing - Sag was!) ist eine anerkannte und oft verwendete Ressourcefür Kinder und Erwachsene, die nach Hilfestellungen im Umgang mit demnach wie vor aktuellen Thema Mobbing suchen.Turner (http://www.turner.com/), ein Unternehmen von WarnerMedia,ist ein globales Unterhaltungs-, Sport- und Nachrichtenunternehmen,das hochwertige Inhalte produziert und seinen Fans außergewöhnlicheErlebnisse bietet, egal wann und wo diese die Inhalte konsumieren.Datengesteuerte Erkenntnisse und branchenführende Technologie sindGrundlage dieses Angebots. Turner besitzt und verwaltet einige derwertvollsten Marken weltweit, z. B. Adult Swim, Bleacher Report,
Boomerang, Cartoon Network, CNN, ELEAGUE, FilmStruck, Great Big
Story, HLN, iStreamPlanet, Super Deluxe, TBS, Turner Classic Movies
(TCM), TNT, truTV und Turner Sports.