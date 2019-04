Toronto (ots/PRNewswire) - Spin Master Corp. (TSX:TOY;www.spinmaster.com), ein führendes Unternehmen im BereichUnterhaltung für Kinder kündigte heute an, dass das Unternehmenkürzlich das zu seinen Gunsten ausfallende, endgültige Urteil imPatentverfahren gegen Suzhou HONGTU Film Animation Co., Ltd.("Hongtu") erhalten hat. Spin Master war mit seiner Klage wegen einerPatentrechtsverletzung durch Hongtu in Bezug auf das Produkt Bakuganvon Spin Master in Hinblick auf die von Hongtu stammenden "SkyWarrior"-Spielzeuge erfolgreich.Im Jahr 2017 brachte Hongtu in China die "Sky Warrior"-Spielzeugeauf den Markt und verstieß damit gegen das Patentrecht von SpinMaster in Bezug auf das bekannte Bakugan-Spielzeug.Im März 2018 leitete Spin Master ein Gerichtsverfahren vor demHangzhou Intermediate People's Court gegen Hongtu und drei weitereBeklagte ein. In der ersten Instanz urteilte das Gericht, dass die"Sky Warrior"-Spielzeuge durch das Patent von Spin Master abgedecktwerden und daher eine Patentrechtsverletzung darstellen. Das Gerichtwies die Beklagten an, sämtliche Produktionstätigkeiten und denVertrieb der "Sky Warrior"-Spielzeuge einzustellen und gestand SpinMaster Schadenersatzzahlungen in Höhe von 300.000 RMB (ca. 44.100US-Dollar) zu. Hongtu legte im April 2019 vor dem Zhejiang HigherPeople's Court Berufung gegen dieses Urteil ein. Das Gericht hat nunein Endurteil gefällt, in dem die Entscheidung der Erstinstanzbestätigt wird.Ben Gadbois, Global President und COO von Spin Master sagte: "Wirerwarten, dass unsere Wettbewerber das geistige Eigentum von SpinMaster respektieren und werden entsprechende Schritte einleiten, wennwir der Auffassung sind, dass unsere Recht verletzt werden."Chris Harrs, Unternehmensanwalt und Unternehmenssekretär von SpinMaster fügte hinzu: "Angesichts der Pläne von Spin Master, dieBakugan-TV-Serie in China zu vermarkten und die dazugehörigenSpielzeuge zu vertreiben, sind wir sehr froh darüber, dass dieGültigkeit und Durchsetzbarkeit des Bakugan-Patents auf die Probegestellt wurden und erwarten daher, dass dieses positive Ergebnis dieDurchsetzung künftiger Bestreben einfacher machen wird."Informationen zu Spin Master und "Bakugan"Spin Master veröffentlichte im Jahr 2007 in Zusammenarbeit mitSega Toys, TMS und Nelvana die Bakugan-TV-Show. AlsHauptablegerprodukt der Animationsserie wurden die Bakugan-Spielzeugevon Kindern auf der ganzen Welt sehr gut angenommen. Spin Mastermachte zum Schutz von Bakugan verschiedene internationale geistigeEigentumsrechte geltend.In den vergangenen 10 Jahren hat Spin Master keine Mühen gescheut,seine geistigen Eigentumsrechte an Bakugan zu schützen und auf derganzen Welt verschiedene Gerichtsverfahren gegen viele Wettbewerberangestrengt, die versuchten, diese Rechte zu verletzen. Bisher hatSpin Master einen bedeutenden Erfolg erzielt. Die Patentrechte anBakugan überstanden außerdem Versuche von Wettbewerbern, diese vordem Patent Reexamination Board für ungültig erklären zu lassen. DieBehörde, die für die Prüfung von Patenten verantwortlich ist, wiessämtliche Anträge auf Ungültigkeitserklärung zurück und bestätigtedie Gültigkeit des Bakugan-Patents.Im Jahr 2019 wurden die Bakugan-TV-Show und die Spielzeugeinternational neu aufgelegt.Informationen zu Spin MasterSpin Master (TSX:TOY; www.spinmaster.com) ist ein internationalführendes Unternehmen im Bereich Unterhaltung für Kinder, dasaußerdem im Design, der Herstellung, Lizenzierung und im Vertriebeines umfassenden Portfolios an Spielzeug, Videospielen, Produktenund Unterhaltungsmarken tätig ist. Spin Master ist am besten fürseine preisgekrönten Marken bekannt, zu denen u. a. Zoomer®,Bakugan®, Erector® by Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® und PAWPatrol® gehören. Seit dem Jahr 2000 wurde Spin Master 103 Mal für dieAuszeichnung TIA Toy of The Year (TOTY) nominiert und gewann diesenin einer Vielzahl von Produktkategorien 30 Mal und wurde außerdem 13Mal für den TOTY im Bereich Innovative Toy of the Year nominiert.Bisher hat Spin Master einschließlich des neu aufgelegten Bakuganneun Fernsehserien produziert: Battle Planet und der aktuelle Hit PAWPatrol, der in über 160 Ländern und Gebieten auf der ganzen Weltausgestrahlt wird. Spin Master beschäftigt mehr als 1.800 Menschenauf der ganzen Welt, u. a. in Kanada, in den Vereinigten Staaten,Mexiko, Frankreich, Italien, im Vereinigten Königreich, in Russland,in der Slowakei, in Polen, Deutschland, Schweden, in denNiederlanden, in China, Hong Kong, Japan, Vietnam und Australien.Weitere Informationen finden Sie unter: Pressekontakt: TammySmitham, VP Communications, 416-364-6002,mediarelations@spinmaster.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/875533/Spin_Master_Corp__Spin_Master_Wins__Bakugan__Patent_Case_in_Chin.jpgOriginal-Content von: Spin Master Corp., übermittelt durch news aktuell