Spin Master fügt Fuggler zu seinem Markenportfolio hinzu und zieht so Nutzen aus neuem Trend

Toronto (ots/PRNewswire) -Die lustig-grässlichen Monster unterstützen Spin MastersWachstumsstrategieSpin Master Corp. (TSX:TOY; http://www.spinmaster.com), einweltweit führendes Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder,meldete heute die Rechteakquisition von Fuggler, eine der weltweiteinzigartigsten Kollektionen von Plüschpuppen zum Sammeln.Als Teil einer innovationsgetriebenen Wachstumsstrategie suchtSpin Master den Markt fortlaufend nach Trends und neuen Möglichkeitenab. Die lustig-grässlichen Fuggler-Monster, die ursprünglich ausGroßbritannien stammen, erlangten aufgrund ihres skurillen undaußergewöhnlichen Äußeren Kultstatus. Jede einzelne Figur verfügtüber ein einzigartiges, zähnezeigendes Lächeln bzw. eine Grimasse,Augen und ein charakteristisches Knopfloch. Ihr vollkommenunvollkommenes Äußeres und ihr verschmitzter Gesichtsausdruck sindunwiderstehlich.Die Kollektion besteht aus 50 individuellen Fuggler-Figuren, diesowohl in einer Größe von ca. 23 cm als auch ca. 30 cm erhätlichsind. Seltene Exemplare zeichnen sich durch Zähne und Augen aus, dieim Dunkeln leuchten. Fugglers sind nun bei Target, GameStop und HotTopic sowie bei weiteren Fachhändlern zu einem empfohlenenVerkaufspreis von 14,99 bis 24,99 USD erhältlich."Das Ergreifen von Marktchancen wie Fuggler, die unsereWettbewerbsstärken und unser Markenportfolio wirksam einsetzen, machteinen großen Teil unserer allgemeinen Wachstumsstrategie aus. Wirmöchten innovative Marken schaffen, die Emotionen erzeugen, weltweitwahrgenommen werden und sich von anderen unterscheiden", erklärte BenGadbois, Spin Masters Global President und COO. "Der ungewöhnlicheReiz der Fugglers erschien uns äußerst innovativ und ging mit unseremZiel einher, Innovations-, Kreativitäts- und Spaßgrenzen zuerweitern. Fuggler wird von unserer weltweiten Vertriebsinfrastrukturund unserem Spitzenteam profitieren, das weitere brisante Wegeschaffen wird, die Fuggler dem Verbraucher näherbringen."Mehr über Fuggler erfahren Sie unter fuggler.com(http://fuggler.com/en_us)Informationen zu Spin MasterSpin Master (TSX:TOY; http://www.spinmaster.com) ist ein weltweitführendes Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder, das einvielfältiges Produktportfolio innovativer Spielzeuge, Spiele,Unterhaltungsprodukte und Entertainmentangebote entwirft, entwickelt,herstellt, lizenziert und vermarktet. Spin Master ist besondersbekannt für preisgekrönte Marken wie Zoomer®, Bakugan®, Meccano®sowie die Spielzeuge des Jahres 2017 Hatchimals®, Air Hogs® und PAWPatrol®. Seit 2000 erhielt Spin Master 96 TIA Toy of The Year (TOTY)Nominierungen und 28 Auszeichnungen in verschiedenenProduktkategorien. Darüber hinaus erhielt Spin Master 13TOTY-Nominierungen für das Innovative Spielzeug des Jahres undübertrifft somit jegliche Konkurrenz. Spin Master hat bisher sechsTV-Serien produziert, darunter auch die erfolgreiche Serie BakuganBattle Brawlers aus dem Jahr 2007 sowie die aktuelle Erfolgsserie PAWPatrol, die in über 160 Ländern und Gebieten ausgestrahlt wird.Spin Master beschäftigt über 1500 Mitarbeiter weltweit und verfügtüber Niederlassungen in Kanada, den USA, Mexiko, Frankreich, Italien,Großbritannien, in der Slowakei, Polen, Deutschland, Schweden, denNiederlanden, China, Hong Kong, Japan, Vietnam und Australien.Pressekontakt:Presse:Tara Tucker, Vice President, Global Marketing; Communications,mediarelations@spinmaster.comOriginal-Content von: Spin Master, übermittelt durch news aktuell