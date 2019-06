Spielzeughersteller Playmobil öffnet sich für Kooperationen und Übernahmen

Berlin (ots) - Konzernchef Steffen Höpfner kündigt in 'Capital'Umbau des größten deutschen Spielwaren-Anbieters anBerlin, 19. Juni 2019 - Deutschlands größter SpielzeugfabrikantPlaymobil hat sich einen weitgehenden Firmenumbau verordnet. Ziel seies, mit dem Unternehmen in wesentlichen Märkten der Welt auf einerelevante Größe zu kommen, sagte Konzernchef Steffen Höpfner demWirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 07/2019, EVT 20. Juni). Umseine Wachstumsziele zu erreichen, fasst der Geschäftsführer derPlaymobil-Mutterfirma Horst Brandstätter Holding unter anderemFirmenzukäufe ins Auge sowie Partnerschaften und Gemeinschaftsfirmenmit anderen Unternehmen. "Kooperationen, Joint Ventures, Übernahmen -wir öffnen uns für alles", sagte Höpfner gegenüber 'Capital'. "Wirbrauchen Geschwindigkeit und wir müssen schnell eine kritische Massegewinnen".Die Playmobil-Verantwortlichen äußern sich extrem seltenöffentlich. Für Höpfner war es das erste ausführliche Interview,seitdem er 2016 die Geschäftsführung übernahm, eineinhalb Jahre nachdem Tod des Firmenpatriarchen Horst Brandstätter. Höpfner sieht dieFirma jetzt in einem "Change-Prozess", wie er sagte. Er will sieoffener und attraktiver machen. Der Konzern mit Sitz in Zirndorf beiNürnberg ist seit dem Tod Brandstätters in Stiftungseigentum undstemmt sich gegen die schlechte Branchenlage, die unter anderem durchdie Pleite des Spielzeughändlers Toys "R" Us Ende 2017 gekennzeichnetist. Playmobil gelang im vergangenen Jahr im Spielzeugsegment eingeringes Wachstum, derzeit liegt der Hersteller laut Höpfner mit vierProzent gegenüber dem Vorjahr im Plus. Im August startet der ersteKinofilm mit Playmobil-Figuren, in den das Unternehmen sehr vielHoffnung steckt.Pressekontakt:Lutz Meier, Redaktion 'Capital'Tel.: 030 / 220 74-5127E-Mail: meier.lutz@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell