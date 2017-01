Spielzeuge für Frankfurter Kinder (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -In einer Kooperation der Jazwares GmbH mit dem gemeinnützigenVerein MainLichtblick e. V. werden sozial benachteiligte Kinder derArche Frankfurt mit einer großzügigen Sachspende in Form vonSpielzeug unterstützt."Es ist uns eine Herzensangelegenheit, Kindern, die nicht auf derSonnenseite des Lebens stehen, eine Freude zu bereiten. Denn Spielenist ein 'Alleskönner'. Beim Spielen entwickeln, üben und festigenKinder in den verschiedensten Entwicklungsstufen grundlegendeFähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse. Gepaart mit jeder MengeSpaß, werden Kinder auf die Anforderungen des Lebens vorbereitet", soSebastian Budich, Geschäftsführer der Jazwares GmbH in Darmstadt. DieJazwares GmbH spendet über 3.000 Spielzeuge an die Kinder der Arche."Für MainLichtblick e. V. ist es eine große Freude, dieseSpielzeug-Überraschungsaktion zu unterstützen, denn für Kinder inschwierigen Lebenssituationen sind Momente des Glücks und der Freuderar", sagt Klaus-Jürgen Orth, Präsident von MainLichtblick e. V. HerrDaniel Schröder, Regionalleiter der Arche Frankfurt, freut sich überdie Spielsachen, eine Sachspende zum Jahresauftakt, und sagt:"Herzlichen Dank an das Jazwares-Team und an MainLichtblick - dietollen Spiele werden viele Kinderaugen zum Leuchten bringen!"Über MainLichtblick e. V.MainLichtblick wurde 2013 gegründet und ist ein gemeinnützigeranerkannter eingetragener Verein mit Sitz in Frankfurt am Main.MainLichtblick e. V. erfüllt schwer kranken, körperlichbeeinträchtigten und traumatisierten Kindern sowie Jugendlichenpersönliche Herzenswünsche und schenkt ihnen damit individuelleLichtblicke, um Kraft für den schwierigen Alltag zu tanken.Über Die Arche Frankfurt e. V.Das christliche Kinder- und Jugendwerk "Die Arche" wurde 1995 vonBernd Siggelkow in Berlin gegründet. Ziel des Vereins ist es, Kindervon der Straße zu holen, gegen soziale Defizite zu agieren sowieKinder wieder ins Zentrum der Gesellschaft zu stellen. In ihrenEinrichtungen bietet "Die Arche" täglich kostenlos eine vollwertige,warme Mahlzeit, Hausaufgabenhilfe, sinnvolle Freizeitbeschäftigungenmit Sport sowie Musik und vor allem viel Aufmerksamkeit. Denn Kinderbrauchen das Gefühl, wichtig zu sein und geliebt zu werden.Inzwischen gibt es 23 Standorte der "Arche" in ganz Deutschland,davon drei allein in Frankfurt. 350 Kinder werden hier täglich mitkostenlosem Frühstück und Mittagessen versorgt - der Bedarf istenorm. Neben Spielmöglichkeiten und Unterstützung bei denHausaufgaben bietet "Die Arche" die notwendige Aufmerksamkeit undZuwendung.Über Jazwares GmbH:Jazwares ist einer der führenden Spielzeughersteller in den USA.Das Unternehmen steht für Kreativität, Innovation und edukativenAnspruch bei Spielwaren für jede Altersstufe. Dabei stehen Spaß undUnterhaltung an erster Stelle. Erfahrene Produktentwickler und-designer, die selbst Kinder haben, gewährleisten durchdachteSpielkonzepte und bis ins Detail gelungene Umsetzungen. Diesorgfältige Verarbeitung ausschließlich hochwertiger Materialien unddie Einhaltung höchster Sicherheitsstandards sind hierselbstverständlich. Darüber hinaus überzeugt das umfassende undvielfältige Sortiment von Jazwares durch ein attraktivesPreis-Leistungs-Verhältnis. Neben der Herstellung eigenerEntwicklungen und der von Lizenzprodukten hat sich Jazwares mit derNiederlassung in Deutschland auf den Vertrieb von spannendenHightech-Spielszenarien spezialisiert. Weitere Informationen überJazwares finden Sie unter www.jazwares.com.Pressekontakt:MainLichtblick e. V.Campus ColosseoFrank FechnerGeschäftsführerWalther-von-Cronberg-Platz 260594 Frankfurt am Main+49 (0)69 661 696 7-12ffechner@mainlichtblick.dewww.mainlichtblick.deArche FrankfurtHerr Daniel SchröderLeiter der Arche FrankfurtKiefernstraße 12c65933 Frankfurt am Main+49 (0)69 - 15 34 64 02d.schroeder@kinderprojekt-arche.dewww.kinderprojekt-arche.deJazwares GmbHDeutschland NiederlassungHerr Sebastian BudichGeschäftsführerMina-Rees-Str. 864295 Darmstadt+49 (0)6151 95119-0information@jazwares.comwww.jazwares.comOriginal-Content von: MainLichtblick e. V., übermittelt durch news aktuell