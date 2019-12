Spielzeug - In puncto Sicherheit nichts dem Zufall überlassen (AUDIO)

München (ots) - Anmoderationsvorschlag: Nachdem die Wunschzettel geschriebensind, geht es für die Erwachsenen an den Spielzeugkauf für die Kleinen. Damitdie Kinder lange Freude an den Geschenken haben, sollten die Spielsachenqualitativ einwandfrei und sicher sein. Marco Chwalek berichtet:Sprecher: Ob man Online oder im Geschäft die Geschenke kauft, in punctoSicherheit sollte man nichts dem Zufall überlassen. Wir haben DirkMoser-Delarami von TÜV SÜD gefragt: Wie geht man am besten vor, um auf dersicheren Seite zu sein?O-Ton Dirk Moser-Delarami: 23 Sekunden"Alle Sinne einsetzen. Also, alles was auffällig riecht besser liegenlassen oderwieder zurückschicken, weil es ein Hinweis auf mögliche Schadstoffe ist. Dannhören, ob das Spielzeug, das Töne von sich gibt, nicht zu laut ist. Weil, dasempfindliche Gehör von Kleinkindern, könnte unter Umständen geschädigt werden.Und dann noch tasten, ob das Spielzeug scharfe Kanten oder Ecken hat, die dasKind verletzen könnten."Sprecher: Aber es gibt noch mehr Qualitätsmerkmale für sichere Spielsachen:O-Ton Dirk Moser-Delarami: 20 Sekunden"Bei erklärungsbedürftigen Produkten muss eine deutsche Gebrauchsanleitungbeiliegen. Dann das GS-Zeichen. Das steht für geprüfte Sicherheit von einerunabhängigen Prüfstelle. Und Verbraucher können sich beim TÜV SÜD-Siegel daraufverlassen, dass das Spielzeug durchgeprüft wurde, zum Beispiel auf Farbechtheit,Entflammbarkeit und Belastbarkeit."Sprecher: Ob die Kasse für den Kaufmannsladen, ein interaktives Plüschtier oderein ferngesteuertes Auto, auch die Kleinen freuen sich schon überElektrospielzeug, doch da gibt es Einiges zu beachten:O-Ton Dirk Moser-Delarami: 22 Sekunden"Bei batteriebetriebenem Spielzeug unbedingt darauf achten, dass dasBatteriefach nur mit Werkzeug zu öffnen ist. Kleine Kinder können Batterien, zumBeispiel Knopfzellen, im schlimmsten Fall verschlucken. Dann regelmäßig dasSpielzeug kontrollieren. Wenn die Batterien beschädigt sind, können Säure oderSchwermetalle austreten. Und schließlich noch, aufladbare Geräte verursacheneinfach weniger Problemabfall als batteriebetriebene."Abmoderationsvorschlag: Für den sicheren Online-Kauf empfiehlt es sich auch, aufdas Gütesiegel "s@fer-shopping" zu achten.Pressekontakt:FÜR DIE REDAKTEURE:Ein extra Service für Sie: Den dazugehörigen Podcast finden Sie aufder Homepage von TÜV SÜD. www.tuev-sued.de/audio-pr.Kontakt: TÜV SÜD AG, Dirk Moser-Delarami, Phone: +49 89 5791-1592,Email: Dirk.Moser-Delarami@tuev-sued.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/38406/4457992OTS: TÜV SÜD AGOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell