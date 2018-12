Spielzeug aus China: Erschöpfung am Fließband

Münster/Nürnberg (ots) - Die investigative Recherche "Toys Report2018" der Arbeitsrechtsorganisationen China Labor Watch (CLW) undChristliche Initiative Romero (CIR) enthüllt erneut menschenunwürdigeBedingungen in der Spielwarenindustrie Chinas. Zu den Auftraggebernder vier verdeckt untersuchten Spielzeugfabriken gehören auch dienamhaften deutschen Hersteller Simba Dickie, Schleich undRavensburger.Die Feuerwehrmann Sam-Figur ebenso wie die seit Jahrzehntenbeliebten Schleich-Tiere stehen auf unzähligen Wunschzetteln. Dochwährend das beliebte Spielzeug hier Kinderaugen zum Leuchten bringt,führt es bei den Arbeiter*innen in China zu Erschöpfung am Fließband.Um die miserablen Zustände in der chinesischen Spielzeugproduktionans Licht zu bringen, haben verdeckte Ermittler*innen selbst in denFabriken gearbeitet. In der Produktion für das Weihnachtsgeschäftleisten die Arbeiter*innen in den untersuchten Fabriken 80 bis 175Überstunden pro Monat. Ein klarer Rechtsverstoß. Der Umgang mitgefährlichen Chemikalien, Niedriglöhne und unhygienische, beengendeZustände in den Fabrikunterkünften gehören ebenfalls zum Alltag derFabrikarbeiter*innen.Die Spielzeugunternehmen müssen endlich Verantwortung für dieZustände in ihren Zulieferfabriken übernehmen. "Damit sich dieBedingungen langfristig verbessern, müssen die Spielwarenherstellerihre Einkaufspraxis umstellen und sich transparent und unabhängigkontrollieren lassen", fordert CIR-Referent Maik Pflaum. "Währendsich der Großteil der Spielzeugbranche im arbeitsrechtlichenTiefschlaf befindet, zeigen einige Unternehmen endlich dieBereitschaft, sich auf den Weg zu machen", erklärt Pflaum. Hierfürist die Mitgliedschaft in einer glaubwürdigenMultistakeholder-Initiative, in der neben den Unternehmen auchArbeitsrechtsorganisationen und Gewerkschaften teilnehmen, vonzentraler Bedeutung.Die Christliche Initiative Romero ist Mitgründerin dereuropäischen "Fair Toys Coalition". Gemeinsam mit Solidar Suisse ausder Schweiz und Action Aid Frankreich fordert sie dieSpielwarenhersteller auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden undinformiert in Zusammenarbeit mit China Labor Watch über die Zuständein chinesischen Spielzeugfabriken.Toys Report 2018, exklusive Fabrikfotos und -Videos zu findenunter: www.ci-romero.de/presse-toys-report-2018Pressekontakt:Maik PflaumChristliche Initiative Romero (CIR), Büro NürnbergE-Mail: pflaum@ci-romero.deTel.: 0911/214 2345Mobil: 0151/206 544 30Original-Content von: Christliche Initiative Romero, übermittelt durch news aktuell