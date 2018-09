Spielzeit 2018/2019: Erstmalig über 1.900 Premieren und das Repertoire von 300 Bühnen auf einen Blick (FOTO)

Pfäffikon (ots) -Auch in der Spielzeit 2018/2019 präsentieren 300 Bühnenhäuser inDeutschland mit über 5.600 Werken wieder ein abwechslungsreichesProgramm. Fast die Hälfte aller Werke gehört zu der KategorieSprechtheater, Musiktheater macht 25%, Kinder- und Jugendtheater 20%und Tanztheater 7% aus.Die am häufigsten im Repertoire vertretenen Autoren sind WilliamShakespeare (88 Mal im Repertoire vertreten), Bertold Brecht (61 Mal)und Goethe (49 Mal). Bei den Kinderstücken sind es die GebrüderGrimm. Bei den Komponisten führt Wolfgang Amadeus Mozart die Listean, gefolgt von Verdi und Wagner. "Die Zauberflöte" ist auf 35 Bühnenzu sehen, der "Sommernachtstraum" und "Nathan der Weise" jeweils 18Mal. Brechts Geburtstag jährt sich 2018 zum 120 zigsten Mal, Goethesnächstes Jahr zum 270 zigsten Mal.Obwohl im Sprechtheaterbereich einige Klassiker häufig imSpielplan zu finden sind, werden Werke von über 700 Autorenaufgeführt. Dominierende Themen sind zehn Jahre nach der Insolvenzvon Lehman Brothers die Folgen der Weltwirtschaftskrise sowie Krieg,Flucht, Integration und Toleranz. Bei 480 Komödien kann man sich aberauch einfach nur gut amüsieren.Erstmalig wird auf KULTURpur.de eine detaillierte Übersicht überdie aktuelle Spielzeit geboten. KULTURpur.de zeigt welche Werke vonwelchem Autor oder Komponisten wann und wo gespielt werden und listetalle Premieren auf.KULTURpur.de ist eine Veranstaltungsseite mit den SchwerpunktenAusstellungen, Bühnenaufführungen und Kinoprogramm. Täglich wird über10.000 Veranstaltungen in Deutschland informiert. Für die Statistikwurden 300 Sprech-, Musik-, Mehrsparten- und Jugendtheater sowieMusicalbühnen im Zeitraum 20.8.2018 bis 31.7.2019 berücksichtigt.Ein Link zu allen 1.900 Premieren der Spielzeit finden Sie unter:https://www.kulturpur.de/premierenEine Liste aller 5.600 Werke im Repertoire von 300 Bühnen:https://www.kulturpur.de/werkePressekontakt:Pressekontakt:Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte Christian Kourik0049/30/936 71 963.KULTURpur AG - Weidstrasse 32 - 8808 Pfäffikoninfo@kulturpur.de - kulturpur.deOriginal-Content von: KULTURpur AG, übermittelt durch news aktuell