Spielwarenmesse verleiht ToyAward für Neuheiten mit hohem Erfolgspotenzial (FOTO)

Nürnberg (ots) - Für fünf Unternehmen ist es ein besonders erfolgreicher Startin die 71. Spielwarenmesse (29.1.-2.2.2020). Auf der Eröffnungsfeier derWeltleitmesse wurden sie für ihre kreativen Produktideen mit dem ToyAwardgeehrt. Der Preis, der zu den wichtigsten Auszeichnungen der Spielwarenbranchezählt, wird in vier altersgruppenspezifischen Kategorien und im Bereich Startupverliehen. Eine Fachjury kürte aus 772 Einreichungen die Sieger. Sie bewertetedie Produkte anhand der Kriterien Originalität, Sicherheit, Erfolgspotenzial imHandel, Verständlichkeit des Produktkonzepts, Verarbeitung und Qualität sowieSpielspaß.Kategorie Baby & Infant (0-3 Jahre)PLAYMOBIL 1.2.3 AQUA, PLAYMOBILMit der kompakten Wasserspielwelt trainieren Kleinkinder ihre Feinmotorik. DurchKurbeln schaffen sie einen Wasserstrom im Becken, in dem sich Boote und Figurendrehen.Kategorie PreSchool (3-6 Jahre)Knight's Castle Ball Track, Gollnest & KieselDank eines einfachen Steckmechanismus lassen sich Türme und Verbindungen derHolz-Kugelbahn immer neu zusammenbauen.Kategorie SchoolKids (6-10 Jahre)Balloon Puncher, Silverlit Toys ManufactoryZwei Ballons werden als Köpfe auf bewegliche Körper gespannt. Per Fernbedienunggilt es, den Ballon des Gegners durch Boxschläge des eigenen Balloon Puncherszum Platzen zu bringen.Kategorie Teenager & Adults (ab 10 Jahren)Mystery House: Adventures in a Box, Cranio CreationsDas handliche 3D-Spielfeld bringt den Spielspaß von Escape Rooms nach Hause.Über eine Begleit-App auf dem Tablet erhalten die Spieler Gegenstände, die beimLösen der Rätsel helfen.Kategorie StartupCalculix number bricks, ESM VisionsDie hochwertigen Holz-Bauklötze in Form verschieden großer Zahlen ergebenaufeinandergestapelt immer dieselbe Höhe für dasselbe Ergebnis.Die prämierten Neuheiten stehen stellvertretend für das umfassende Angebot, dasdie Aussteller auf der Spielwarenmesse in zwölf Produktgruppen präsentieren.