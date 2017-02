Spielwarenmesse startet mit vier ToyAward Siegern - Magnetische Holzklötze, abwechslungsreicher Eisenbahn-Spielspaß, programmierbare Bausätze und RC Car trifft auf Virtual Reality (FOTO)

Nürnberg (ots) -Für vier Unternehmen beginnt die 68. Spielwarenmesse (1.-6.2.2017)besonders erfolgreich. Im Rahmen der offiziellen Eröffnungsfeier amVorabend wurden die begehrten ToyAwards für besonders innovativeProduktideen in vier altersgruppenspezifischen Kategorien verliehen.Eine elfköpfige Expertenjury wählte die Gewinner aus 635 (2016: 616)Einreichungen. Die Sieger punkteten in den Kategorien Spielspaß,Originalität, Sicherheit, Verarbeitung & Qualität, Verständlichkeitdes Produktkonzepts sowie Erfolgspotenzial im Handel.Kategorie Baby&Infant (0-3 Jahre):Tegu BEANS & TUMTUM Magnetic Wooden Block Set, TeguSchöne, teils bunte Bauklötze können ganz einfach via Magnet anden gummierten Seiten miteinander verbunden werden.Kategorie PreSchool (3-6 Jahre):Mighty Mountain Mine, Hape InternationalDas Produkt vereint klassische Holzeisenbahn und Bergwerk in einerfesselnden Spielwelt auf vier Ebenen.Kategorie SchoolKids (6-10 Jahre):LEGO BOOST, LEGODas Set enthält Bauanleitungen für mehrere Modelle, die über einekostenlose App zum Leben erweckt werden können.Kategorie Teenager&Adults (ab 10 Jahren):Revell Control X-treme Raver VR Racer, RevellAktiviert man die mitgelieferte VR-Brille, eröffnet dies ungeahntePerspektiven - aus Sicht des ferngesteuerten Autos.Von traditionellen Holzspielwaren bis hin zum technologischenSpielzeug bilden die Gewinner der diesjährigen ToyAwards eine großeVielfalt ab.Spielwarenmesse: www.spielwarenmesse.deFotomaterial: www.spielwarenmesse.de/fotosTV-Footage: www.spielwarenmesse.de/tvToyAward: www.toyaward.dePressekontakt:Spielwarenmesse eG, Scarlett WisotzkiMünchener Straße 330, 90471 NürnbergTel.: +49 911 99813-33, Fax: +49 911 99813-833Email: s.wisotzki@spielwarenmesse.deOriginal-Content von: Spielwarenmesse eG, übermittelt durch news aktuell