Spielwaren: Sorge vor Produktmängeln weit verbreitet

Hamburg (ots) - Ob Plüschtier oder Modellauto - die Deutschen sindbeim Kauf von Spielwaren verunsichert. Mehr als 70 Prozent derBundesbürger haben Angst davor, dass sich Kinder an mangelhaftenProdukten verletzen. Weitere 66 Prozent fürchten, dass Spielwarenschädliche Chemikalien enthalten. Produktsicherheit ist für vieleKunden deshalb ein entscheidendes Kaufkriterium. 71 Prozent derDeutschen sind sogar bereit, für unabhängig getestete Produkte einenhöheren Preis zu bezahlen. Das sind Ergebnisse derSGS-Verbraucherstudie "Produktsicherheit bei Konsumgütern". Hierzuhat die GfK im Auftrag des unabhängigen Prüfinstituts SGSrepräsentativ 1.000 Deutsche befragt.Kritische KundenDie Deutschen lassen Herstellern von Kinderprodukten wenigSpielraum, wenn es um Mängel geht. Die befragten Konsumenten suchenim Internet nach Tests und Erfahrungsberichten. Wenn sieSicherheitsbedenken haben, kaufen sie Spielwaren nicht. Zudem lassensich viele Deutsche durch negative Medienberichte oder Warnhinweisevon Verbraucherorganisationen beim Einkaufen beeinflussen.Als wichtiger Hinweis für die Qualität und Sicherheit vonProdukten gilt den Konsumenten das Herkunftsland. BesonderesVertrauen genießen Waren aus Deutschland. Wurde das Spielzeug dagegenzum Beispiel in China gefertigt, sind Kunden deutlich kritischer.Darüber hinaus lassen sich viele Befragte von Prüf- und Gütesiegelnleiten. 77 Prozent der Befragten achten beim Kauf von Kinderspielzeugauf Qualitätssiegel. Dabei vertrauen die Deutschen vor allem demGS-Zeichen für "Geprüfte Sicherheit" sowie dem TÜV-Signet, wie etwadem Gütesiegel "Spielzeugsicherheit geprüft" von SGS-TÜV Saar.Produktsicherheit beginnt in der FabrikDie Ansprüche der Verbraucher an hochwertige Spielwaren übertragensich auch auf die Produktionsbedingungen. "Eltern wollen sichergehen,dass Spielzeug für ihre Kinder unter keinen Umständen von anderenKindern gefertigt wird", sagt Bernd Jiptner vom Warenprüfer SGS."Mindestens ebenso wichtig sind Verbrauchern auch Fragen desUmweltschutzes."Hersteller sollten daher bei Qualitätskontrollen die gesamteLieferkette im Blick haben - sei es mit Vor-Ort-Audits in denProduktionsstätten oder Monitoringprogrammen für Schadstoffe inAbwasser und Emissionen. Nur so ließen sich Zweifel an den Produktenausräumen. Denn die deutschen Verbraucher seien skeptisch. Laut derSGS-Verbraucherstudie halten 65 Prozent der Deutschen es fürwahrscheinlich, dass bei der Herstellung von Spielwaren gegenSozial-Standards verstoßen wird. Weitere 58 Prozent fürchten negativeFolgen für die Umwelt.Studie kostenfrei bestellenDie komplette SGS-Verbraucherstudie kann kostenfrei bei derSGS-Gruppe Deutschland per E-Mail an de.verbraucherstudie@sgs.comangefordert werden. Zusätzliche Informationen gibt es unter:www.sgsgroup.de/produktsicherheit