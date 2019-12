Spielsucht im Profifussball / Sportpsychiater der Oberberg Fachkliniken klärt auf (FOTO)

Berlin (ots) - Glücksspiel, Wetten, Gaming: Das Spielsuchtrisiko beiFußballprofis ist hoch. Um ihre Spieler zu schützen, sollten Vereine undVerbände mehr Verantwortung übernehmen, fordert Sportpsychiater Dr. TobiasFreyer von der Oberberg Parkklinik Wiesbaden Schlangenbad.Glücksspiel ist im deutschen Fußball längst unübersehbar. Die Mehrzahl derBundesliga-Vereine wird von Wettanbietern gesponsert. Nicht ohne Kritik: Jüngstsind mehrere Spitzenclubs wegen unerlaubter Glücksspielwerbung ins Visier derAufsichtsbehörden geraten. Zudem warnen Experten vor einer steigendendenSuchtgefahr. Und das nicht nur bei Fußballfans. Die Profispieler selbst gehörenzur Risikogruppe der Spielsüchtigen.Dr. Tobias Freyer, Sportpsychiater und Ärztlicher Direktor der OberbergParkklinik Wiesbaden Schlangenbad, kennt die Gefahr für die Sportler:"Profikicker sind leistungsorientiert und gierig nach Erfolgserlebnissen. Einperfekter Pass, ein Traumtor, all das kann eine Art Rausch erzeugen. IhrBelohnungssystem ist daher besonders sensibilisiert. Um das Hochgefühl auchabseits des Fußballplatzes zu erleben, suchen sie den Kick woanders, zumBeispiel im Glücksspiel, beim Wetten oder Gaming."Von Poker bis FortniteHinzu kommen die besonderen Lebensumstände der Profis: Im Laufe ihrer Karrierenwechseln sie häufig Vereine, Städte und sogar Länder, haben Zugang zu hohenGeldsummen und verfügen über viel Freizeit. Zocken gegen die Langeweile stehtdaher hoch im Kurs. Vor allem Poker, sowohl im Casino als auch am virtuellenTisch, ist bei vielen Fußballern beliebt. Andere Spieler vertreiben sich dieZeit mit Wetten, angefangen bei privaten Wettduellen mit Mannschaftskollegen ummehrere tausend Euro bis hin zu professionellen Sportwetten.Zudem erfreuen sich Videospiele wie FIFA oder das Koop-Survival-Game Fortnitegroßer Beliebtheit bei den Spitzenfußballern. Als begeisterte Anhänger geltenunter anderem die Premiere-League-Profis Harry Kane und Dele Alli mit tausendenabsolvierten Sessions. Genau wie FC Barcelona-Star Neymar zeigen sie sichregelmäßig beim Gaming an PC und Konsole in den sozialen Netzwerken.Schweigen aus AngstDass zockende Sportler trotzdem Top-Leistungen bringen, wundert SuchtexperteFreyer nicht: "Krankhaftes Spielen entwickelt sich schleichend und bleibt meistlange unentdeckt. Wenn Kicker die Nächte durchspielen und müde zum Trainingkommen, merkt das zunächst keiner. Auf Dauer können Schlafmangel und fehlendeRegenerationsphasen jedoch zu einem deutlichen Leistungsabfall führen." Dazugesellen sich familiäre oder Beziehungsprobleme, die sich negativ auf diesportliche Performance auswirken.Dennoch behalten viele Betroffene ihre Sucht aus Angst vor einem vorzeitigesKarriereaus und der Reaktion der Öffentlichkeit für sich. Ein Verhalten mitpotenziellen Folgen für die Fußballer, aber auch die Vereine, weiß Freyer: "DasRisiko, dass pathologische Spieler Sekundärerkrankungen wie Depressionen,Angststörungen oder Abhängigkeit von Stoffen entwickeln, ist hoch. Unbehandeltkann Spielsucht sogar in den Suizid führen."Vereine sind gefordertUm die Fußballer zu schützen, besteht also Handlungsbedarf. Und den siehtFreyer, der als Sportpsychiater den Bundeszweitligisten SV Wehen Wiesbadenberät, vor allem bei den Vereinen: "Der Umgang mit suchtkranken und psychischkranken Menschen ist im Spitzensport genauso ein Tabu wie im Rest derBevölkerung. Die meisten Clubs legen mehr Wert auf Leistungsoptimierung als aufdie seelische Gesundheit ihrer Spieler." Eine Anlaufstelle zur Suchtberatunggäbe es selten. Dabei seien mit den Qualifizierungen von Sportpsychiatern, zumBeispiel im 2010 gegründeten Fachreferat für Sportpsychiatrie der DeutschenGesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN), in denletzten Jahren weitreichende Hilfsangebote für Vereine und Verbände geschaffenworden.Link zur Website https://www.oberbergkliniken.de/unser-team/dr-med-tobias-freyerÜber die Oberberg GruppeDie Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine vor mehr als 30 Jahrengegründete Klinikgruppe mit vierzehn Kliniken im Bereich Psychiatrie,Psychosomatik und Psychotherapie an zwölf Standorten in Deutschland. In denKliniken der Oberberg Gruppe werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder inindividuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings behandelt. Darüberhinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg City Centern,korrespondierenden Therapeuten und Selbsthilfegruppen.Pressekontakt:HOSCHKE & CONSORTENPublic Relations GmbHTelefon: 0049 (40) 36 90 50 57Mail: oberberg@hoschke.dewww.oberbergkliniken.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134684/4465868OTS: Oberberg GruppeOriginal-Content von: Oberberg Gruppe, übermittelt durch news aktuell