Spielplanveröffentlichung der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga live auf Sky Sport News HD und skysport.de

Unterföhring (ots) -- Am morgigen Freitag Veröffentlichung des Spielplans der 1. und2. Bundesliga- Ab 12.00 Uhr live auf Sky Sport News HD und im Livestream aufskysport.deZwar ist die WM noch in vollem Gange, doch nach dem Aus derdeutschen Nationalmannschaft steigt die Vorfreude der Sky Zuschauerund Fußballfans auf die kommende Bundesligasaison schon jetzt täglichan.Am 24. August startet die 1. Bundesliga in ihre 54. Saison. Die 2.Bundesliga beginnt bereits drei Wochen zuvor am 3. August. DieSpielpläne werden morgen veröffentlicht und Sky Zuschauer können livedabei sein.Sky Sport News HD und skysport.de übertragen ab 12.00 Uhr live undfrei empfangbar die Spielplanveröffentlichung der 1. und 2.Bundesliga für die Saison 2018/2019.Auf wen trifft der amtierende Meister FC Bayern imEröffnungsspiel? Wann findet die Mutter aller Derbys, das Revierderbyzwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 statt?Und auch in der 2. Bundesliga darf man gespannt sein: Wieschwierig wird das Auftaktprogramm der beiden Bundesliga-AbsteigerHamburger SV und 1. FC Köln? Wann kommt es zum direkten Duell? DieAntworten erhalten Sky Zuschauer schon morgen.Sky zeigt in der kommenden Saison insgesamt 572 Spiele derBundesliga und der 2. Bundesliga live.Das neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell