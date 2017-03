Mainz (ots) -Seit wenigen Tagen entsteht für das ZDF in München, Rosenheim undSt. Johann im Pongau/Österreich ein 90-minütiges Winterspecial der"Rosenheim-Cops". Für den Fernsehfilm mit dem Arbeitstitel "TödlicheJuwelen" stehen Dieter Fischer, Joseph Hannesschläger, Igor Jeftic,Karin Thaler, Marisa Burger, Max Müller und andere vor der Kamera.Regie führt Jörg Schneider, das Drehbuch stammt von Julie Fellmann.Im schicken Rosenheimer Hotel "Bergkamm" steigen die Schönen undReichen ab. Anton Stadler (Dieter Fischer) verbringt dort ebenfallsein paar Tage mit seiner Frau Hilde (Isabel Mergl). Als in seinerSuite die Leiche eines Juweliers entdeckt wird, nehmen StadlersKollegen Sven Hansen (Igor Jeftic) und Korbinian Hofer (JosephHannesschläger) die Ermittlungen auf. Verdächtige gibt es einige: dieverheiratete Elke Baum (Susu Padotzke), die offenbar mit dem Toten inenger Beziehung stand, Skilehrer Alois "Elvis" Stockhammer (MichaelMenzel), der nach der Tat mit einem blauen Auge auftaucht, derominöse Hoteltester Jonas Jordan (André Röhner) und HoteldirektorinKatharina Haberl (Katharina Stemberger), die sich von dem Juwelierbestechen ließ. Auch die Mitarbeiterin des getöteten Juweliers,Theresa Lombardi (Daniela Kiefer), scheint in kriminelleMachenschaften verstrickt zu sein. Zudem macht sich Elke BaumsEhemann Arnold (Mark Kuhn) verdächtig. Und schließlich gerät auchnoch Elke Baums Freundin Cora Brixner (Isabella Schmid) in den Fokusder Rosenheimer Kriminalisten.Unterdessen hält sich auch Miriam Stockl (Marisa Burger) im"Bergkamm" auf. Sie lernt den berühmten Geigenvirtuosen MaximilianKranich (Andreas Kiendl) kennen, der sich in sie verliebt. MarieHofer (Karin Thaler) und Polizeidirektor Gert Achtziger (AlexanderDuda) würden Kranich gern für ein Konzert in der Musikakademiegewinnen und setzen ihre Hoffnungen in Frau Stockl. Die gute Seeledes Kommissariats kann maßgeblich zur Aufklärung beitragen, so dassder Fall eine überraschende Wendung nimmt."Die Rosenheim-Cops - Tödliche Juwelen" ist eine Produktion derBavaria Fernsehproduktion GmbH (Produzent: Alexander Ollig) imAuftrag des ZDF. Der verantwortliche ZDF-Redakteur ist ChristofKönigstein. Voraussichtlich dauern die Dreharbeiten bis 22. März2017, ein Sendetermin steht noch nicht fest.http://rosenheim-cops.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFPressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFkrimiAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/rosenheimPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell