Erfurt (ots) - Mathilda wünscht sich nichts sehnlicher, als dasChor-Solo beim Weihnachtskonzert an ihrer Schule zu singen, wirdjedoch von einer Mitschülerin geärgert und schikaniert. Der sensibleFilm "Mathildas Weg" (NDR) arbeitet kindgerecht das Thema Mobbingauf. Zu sehen ist die isländische Filmpremiere am zweiten Advent, den9. Dezember, um 15:00 Uhr bei KiKA.Die zwölfjährige Mathilda (Helga Xochitl Ingolfsdottir) istaufgeregt: Sie hat große Chancen auf das Chor-Solo beim diesjährigenWeihnachtskonzert. Wenn da nicht Silja (Agnes Lina Hardardottir)wäre, die das Solo selbst singen will und Mathilda mit ständigenMobbingattacken das Leben schwer macht. Erst als sich Mathilda ihremVater anvertraut, beginnt sie zu verstehen, dass hinter den Attackenvon Silja mehr als Neid stecken könnte. Sie beschließt, die ganzeKlasse zu ihrem Geburtstag einzuladen - doch der Plan geht schief,denn Silja organisiert eine Gegenparty. Mit viel Einfühlungsvermögenfindet Mathilda aber doch eine Lösung für ihre Situation."Mathildas Weg" (NDR) zeigt KiKA am 9. Dezember 2018 um 15:00 Uhr.Regie führte Bragi Thor Hinriksson, die deutsche Synchronfassungwurde von Studio Hamburg Synchron erstellt. VerantwortlicheRedakteurin beim NDR ist Sandra Le Blanc-Marissal.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kika-presse.de.Registrierte Nutzer finden den Film im Bereich "Presse Plus" zurAnsicht.Das gesamte KiKA-Programm in der Advents- und Weihnachtszeit istin der KiKA-Presselounge unter "Presse Plus" abrufbar.