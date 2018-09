Spieletradition trifft Social Media: Ravensburger setzt auf TERRITORY INFLUENCE (FOTO)

München (ots) -Der weltweit tätige Spielehersteller Ravensburger holt sich erneutTERRITORY INFLUENCE an seine Seite. Deutschlands größter Anbieter imBereich Influencer Marketing ist für die On- und OfflineInfluencer-Kampagne zum Produktlaunch des neuen tiptoi® CREATEverantwortlich. Ziel der Zusammenarbeit ist es, deutschlandweit dieBekanntheit des neuen Produktes und den Abverkauf zu steigern.Bei der reichweitenstarken Kommunikation für die neue Produktreihesetzt TERRITORY INFLUENCE erstmals auf einen Influencer-Mix. Nebender Category Influencerin "babykindundmeer" fungieren 150 Familienals Everyday Influencer, um den neuen multibegabten Lernstift vontiptoi® CREATE mit integrierter Aufnahmefunktion zu bewerben. Zumeinen teilen die Influencer-Familien ihre ganz persönlichenErfahrungen mit dem innovativen Produkt mit Freunden und Bekanntenaus ihrem persönlichen Umfeld sowie über ihre Profile in sozialenNetzwerken. Zusätzlich verlängert die Category Influencerin MarisaHart alias "babykindundmeer", die selbst dreifache Mutter ist, dieKampagne über ihre verschiedenen Social Media-Kanäle, denen insgesamtüber 100.000 User folgen. Dadurch wird die relevante Zielgruppezusätzlich aktiviert. Die Kampagne startet noch diesen Monat undläuft bis Mitte November. Es ist bereits das dritte Mal, dassRavensburger TERRITORY INFLUENCE beauftragt.Ravensburger tiptoi® besteht aus einem klar strukturiertenProgramm von Spielen, Büchern und Spielzeug, das ideal auf denLernfortschritt von Kindern ab drei Jahren abgestimmt ist. Dank desinnovativen, audiodigitalen Systems können verschiedene Wissensweltenerkundet werden, wobei der neue tiptoi® Stift auch eineAufnahmefunktion für tiptoi® CREATE Produkte beinhaltet. Kindern abdem Grundschulalter wird damit ein noch interaktiverer undfantasievollerer Umgang mit den einzelnen Büchern und Spielenangeboten, wodurch sie Gelerntes spielerisch vertiefen können undKreativität, Sprachkompetenz und Selbstvertrauen gefördert wird."Die Zusammenarbeit mit TERRITORY INFLUENCE haben wir in derVergangenheit bereits als sehr positiv und fruchtbar empfunden,weshalb wir uns auch diesmal dazu entschlossen haben, auf das Könnendes Teams zu vertrauen. Durch die Kombination aus Everyday- undCategory Influencern haben wir nun die Möglichkeit, unsere Zielgruppeoptimal zu adressieren. Besonders freuen wir uns auf das Feedbackunserer Testfamilien, da wir auf diesem Wege nützliche Insights imUmgang mit unserem neuen Produkt erhalten", so RavensburgerMarketingleiter Christian Bulla."Auch bei TERRITORY INFLUENCE schätzen wir die Treue, dieRavensburger uns entgegenbringt. Die Kooperation war für uns bisherimmer sehr erfolgreich und wir freuen uns darauf, nun die ersteKampagne zu starten, für die sowohl Everyday- als auch eine CategoryInfluencerin aktiv werden", sagt Stefan Schumacher, Geschäftsführervon TERRITORY INFLUENCE.Über TERRITORY INFLUENCETERRITORY INFLUENCE ist Europas größter Anbieter für InfluencerMarketing. Mit über 4 Millionen registrierten Infleuncern in 14Ländern Europas bieten wir als Einziger die gesamte Bandbreite vonEveryday- Micro-, Category- und Star- Influencern. TERRITORYINFLUENCE ist ein Zusammenschluss der Marken trnd und InCirlces. trndals Europas Marktführer für Everyday und Micro Influencer Marketingund InCircles bekannt als als die Influencer Marketing Lösung vonGruner & Jahr und bereits seit 2016 erfolgreicher Player im SegmentInfluencer-/ Testimonial-Marketing. Der Zusammenschluss zu TERRITORYINFLUENCE macht es uns möglich, schnell und zielgerichtetindividuelle Influencer-Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.Dabei betreuen und beraten wir unsere Kunden bei ihrenMarketing-Herausforderungen mit Leidenschaft und hohenQualitätsansprüchen.Pressekontakt:Anh Nguyena.nguyen@cocodibu.deTELEFON +49 (0) 89 / 46 133 46 -12Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell