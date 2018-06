Spielend Zukunft gestalten: Start frei für die neue Bildungs-Chancen-Lotterie

Essen (ots) - Neue Soziallotterie fördert vielseitigeBildungsprojekte und bietet attraktive GewinneEs ist ein Startschuss, der zu hören sein wird im Bildungswesenund im Lotteriemarkt. Die neue Bildungs-Chancen-Lotterie startet am11. Juni 2018. Sie ist die erste deutsche Soziallotterie, dieausschließlich Bildungsprojekte fördert. Initiatoren sind die dreigemeinnützigen Organisationen Stifterverband, SOS-Kinderdörferweltweit und Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS). Gemeinsamhaben sie die Lotterie ins Leben gerufen, um Menschen dabei zuunterstützen, ihre Potenziale zu entfalten und ihre individuellenTalente zu entwickeln. Lotteriespieler erwarten wöchentlich Sach- undGeldpreise im Wert von bis zu zwei Millionen Euro."Jeder Mensch auf dieser Welt sollte die Chance haben, seinPotenzial zu entfalten und persönliches Glück zu erfahren. Das istunsere erklärte Mission", sagt Andreas Schlüter, Vorsitzender derGesellschafterversammlung der Bildungs-Chancen-Lotterie. Und dieseist in ihrer Form einzigartig in Deutschland: Sie ist die erste undeinzige deutsche Soziallotterie, deren Förderung ausschließlichProjekten entlang der gesamten Bildungskette von der frühkindlichenund kindlichen bis zur beruflichen und akademischen Bildung sowie derBildung von Erwachsenen zugutekommt. Dabei profitiert sie von dergeballten Erfahrung dreier renommierter Initiatoren: demStifterverband, den SOS-Kinderdörfern weltweit und der DeutschenKinder- und Jugendstiftung (DKJS).Ganzheitlicher Ansatz für mehr Chancengleichheit"Bildung ist eine Zukunftsfrage. Sie sichert Chancengleichheit undträgt so zu einer stabilen und gerechten Gesellschaft bei. Bildungkann dabei helfen, die gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen derZukunft zu bewältigen", erklärt Schlüter. Während der Staat dieGrundlagen sicherstelle, engagierten sich unzähligezivilgesellschaftliche Projekte dafür, insbesondere die FörderungEinzelner voran zu bringen. "Was diesen Projekten und ihreninnovativen Ansätzen häufig fehlt, sind finanzielle Mittel, umMenschen langfristig zu fördern."Hier setzt die Bildungs-Chancen-Lotterie an. Neben dendeutschland- und weltweiten Projekten der Initiatoren profitierenauch Bildungsangebote ausgewählter externer deutscher Initiativen.Dabei verfolgt sie ein ganzheitliches Bildungsverständnis: Bildungist damit nicht nur schulische oder berufliche Bildung, sondernvielmehr ein facettenreicher Überbegriff fürPersönlichkeitsentwicklung, Ausbildung sowie lebenslanges Lernen.Von der Theorie in die Praxis: So profitieren Menschen von denFörderprojekten der Bildungs-Chancen-LotterieEin glänzendes Praxisbeispiel ist der sogenannte "PR1MUS-PREIS",den die vom Stifterverband ins Leben gerufene "Stiftung Bildung undGesellschaft" monatlich verleiht. Preisträger im April 2018 war etwadas Projekt "Musiker ohne Grenzen", das Kindern und Jugendlichen ausschwierigem sozialem Umfeld Musikunterricht gibt. Klavier, Gitarre,Posaune, Singen im Chor oder Spielen in einer Band stehen auf demProgramm. Musik wird zum Medium, um etwas zu lernen, sozialeKompetenzen zu stärken, aktiv das eigene Leben zu reflektieren und zuverbessern.Ein anderes Beispiel ist das Projekt "Schülerfirmen", durchgeführtvon der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Schüler arbeiten wie inrichtigen Unternehmen und begreifen spielerisch wirtschaftlicheZusammenhänge. Sich für eine Geschäftsidee zu begeistern, siedurchzudenken und dann als Team in die Tat umzusetzen - das istganzheitliches, lebensnahes Lernen.Nicht zuletzt unterstützt die Bildungs-Chancen-Lotterieinternationale Projekte der SOS-Kinderdörfer weltweit, wie dasSOS-Ausbildungsprojekt in Owu-Ijebu in Nigeria. Dort erlernenJugendliche landwirtschaftliche Berufe. Das Projekt eröffnet ihnen ineinem Land, in dem Arbeit und Ausbildungsangebote fehlen, erstmalsechte Zukunftschancen.Individuell oder gemeinsam spielen und gewinnenTeilnehmer können sich bei der Bildungs-Chancen-Lotterie über eineinnovative Spielmechanik freuen. Gleich zwei Los-Varianten bieten dieChance auf Gewinne: Das Solo-Los und das Team-Los. Beide Angebotesind Dauerlose mit vierwöchigem Spiel- und Abrechnungsrhythmus,erhältlich ab 15 Euro für vier Ziehungen. Die Ziehung der Gewinnererfolgt wöchentlich. Auf Einzelspieler warten wöchentlich wechselndeGeld- und Sachpreise im Wert von bis zu zwei Millionen Euro. Teams -als Spielgemeinschaften von bis zu zehn Personen - spielenwöchentlich um einen Geldgewinn in Höhe von einer Million Euro. DieGewinnchance pro Spielperiode liegt bei 1:2,5 Millionen. Alle Losesind online unter www.bildungslotterie.de erhältlich.Über die Bildungs-Chancen-LotterieDie Bildungs-Chancen-Lotterie ist eine Initiative dergemeinnützigen Organisationen Stifterverband, SOS-Kinderdörferweltweit und Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS). Als erstedeutsche Soziallotterie, die ausschließlich Bildungsprojekte fördert,hat sie es sich zum Ziel gesetzt, Menschen zu ermöglichen, ihrePotenziale zu entfalten, individuelle Talente zu entwickeln unddadurch persönliches Glück zu erfahren. Dafür fördert die LotterieProjekte entlang der gesamten Bildungskette - von der frühkindlichenBildung bis hin zum lebenslangen Lernen - in Deutschland undweltweit. Die Einnahmen aus der Lotterie kommen als FördermittelProjekten der drei Initiatoren sowie weiteren, ausgewähltenBildungsprojekten zugute. Einzelspielern bietet das SOLO-LOSwöchentlich wechselnde Geld- und Sachpreise im Wert von bis zu zweiMillionen Euro. 