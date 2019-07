"Spielen Sie Gott, Mr. Feinberg?" am 24. Juli um 22:45 Uhr im Ersten

Baden-Baden (ots) -Filmporträt über Amerikas führenden EntschädigungsanwaltOb nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center in New Yorkoder der BP-Öl-Katastrophe im Golf von Mexiko: Der 73-jährigeStaranwalt Ken Feinberg entscheidet oft darüber, was einMenschenleben wert ist. Er legt die Höhe der Entschädigung für Opferoder Hinterbliebene fest und wird dafür bewundert und gehasst. DerFilm von Karin Jurschik gibt einen tiefen Einblick in die Seele deramerikanischen Gesellschaft. Die Kinokoproduktion "Spielen Sie Gott,Mr. Feinberg?" (SWR/WDR/ARTE) wird am 24. Juli um 22:45 Uhr im Erstengezeigt. (Erstsendung auf ARTE 18.7., 22:50 Uhr)Wie viel Wert hat ein Menschenleben?Der 73-jährige Ken Feinberg ist Staranwalt in den USA. Er kommtimmer dann ins Spiel, wenn es um menschliches Leid und um viel Geldgeht. Als Schlichter handelt er außergerichtliche Vergleiche aus.Aktuell soll Feinberg helfen, die Prozessflut in den USA wegen desUnkrautvernichtungsmittels Glyphosat gegen Monsanto/Bayereinzudämmen. Ob nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center inNew York oder der BP-Öl-Katastrophe im Golf von Mexiko: Feinbergentscheidet darüber, was ein Menschenleben wert ist. Er hält sich anfeste Kriterien. Dabei spielt eine wesentliche Rolle, wie hoch derwirtschaftliche Schaden ist, der durch den Tod eines Menschenentstand. Seine Gegner werfen ihm vor, Gott zu spielen und fragen:Warum ist das Leben eines Feuerwehrmanns, der am 11. September 2001in den Twin Towers ums Leben kam, soviel weniger wert als das einesBörsenmaklers? Wie viel Geld sollte der Ölmulti BP den Fischernbezahlen, die nach einer Ölkatastrophe um ihre Existenz kämpfen? Wiegeht man mit Arbeitern um, die am Ende ihres Arbeitslebens erfahren,dass ein Großteil ihrer Rente von Fonds-Managern veruntreut wurde?Wirtschaftsinteressen kontra SchicksaleDer Dokumentarfilm geht der Frage nach, wer der bisweilenallmächtig erscheinende Ken Feinberg wirklich ist. Was treibt ihn an,wie verarbeitet er die menschlichen Tragödien, mit denen erkonfrontiert wird? Was erzählen die unterschiedlichen Fälle, dieOpfer, seine Befürworter und Gegner? Und was passiert innerhalb derwestlichen Wertesysteme, wenn Wirtschaftsinteressen und persönlicheSchicksale durch Tragödien ineinandergreifen? Der Film von KarinJurschick vermittelt Einblicke in die Seele der amerikanischenGesellschaft und hinterfragt das vom Kapitalismus geprägteWertesystem.Produktion"Spielen Sie Gott, Mr. Feinberg?" ist eine Kinokoproduktion derBildersturm Filmproduktion mit dem SWR und WDR in Zusammenarbeit mitARTE, gefördert u.a. von der Film- und Medienstiftung NRW und demDeutschen Filmförderfonds.Fotos über www.ARD-Foto.deAkkreditierte Journalisten können den Film vorab zuRezensionszwecken sehen im Vorführraum Das Erste unterhttp://presse.daserste.de und im SWR Presseportal unterhttps://presseportal.swr.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter http://swr.li/spielen-sie-gott-mr-feinbergPressekontakt:Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, Daniela.Kress@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell