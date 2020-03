Spiele-Organisatoren beraten über Neustart der Olympia-Vorbereitungen

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

TOKIO(dpa-AFX) - Sechs Tage nach der Entscheidung zur Verlegung der Olympischen Spiele in Tokio ins nächste Jahr berät die Exekutive des Organisationskomitees am Montag (8.00 Uhr/MESZ) über den Neustart der Vorbereitungen.



Nach der Sitzung in Japans Hauptstadt soll die Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz (10.00 Uhr) über den Stand der Dinge informiert werden.

Nicht zu erwarten ist, dass bereits ein neuer Olympia-Zeitpunkt der für dieses Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagten Tokio-Spiele bekanntgegeben wird. Am wahrscheinlichsten ist eine Austragung ungefähr zur gleichen Zeit wie in diesem Jahr. Die Sommerspiele sollten vom 24. Juli bis 9. August stattfinden, die Eröffnung der Paralympics war für 25. August geplant gewesen.

Die zentralen Fragen rund um die beispiellose Verschiebung des größten Sportereignisses der Welt soll eine Krisengruppe beantworten. Diese neu gegründete Task Force hatte am Donnerstag ihre Arbeit aufgenommen. Die Arbeitsgruppe mit dem offiziellen Namen "Tokio 2020 Neustart Task Force" hat rund 30 Mitglieder./ac/DP/he