Spiele der 3. Liga weiter in allen Programmen und Angeboten der ARD Einigung mit DFB über Anschlussvertrag für Spiele der 3. Liga bis 2022

München (ots) - Die ARD hat sich mit dem Deutschen Fußball-Bund(DFB) auf eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit bei derBerichterstattung von der 3. Liga einschließlich allerRelegationsspiele zur 3. Liga bis zur Saison 2021/22 geeinigt. ImRahmen eines Ausschreibungsverfahrens hat sich die ARD umfassendeaudiovisuelle Medienrechte zur Live-Übertragung von den Topspielender 3. Liga aufgrund vorrangiger Ziehungsrechte sowie umfassendeNachverwertungsrechte zur Highlight-Berichterstattung für mindestensvier weitere Spielzeiten gesichert. Damit wird die 3. Liga auch inZukunft in hervorgehobener Weise in der "Sportschau" präsentiertwerden.Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunks undARD-Sportrechte-Intendant: "Wir freuen uns über die Fortsetzungunserer langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem DFB.Damit ist langfristig sichergestellt, dass die Programme und Angeboteder ARD auch weiterhin kompetent sowie frei empfangbar über die 3.Liga berichten können."Karola Wille, ARD-Vorsitzende und MDR-Intendantin: "UnsereZuschauerinnen und Zuschauer werden damit auch künftig die Top-Spieleder 3. Liga live in 'ihren' Dritten Programmen verfolgen können undmit einer Highlight-Berichterstattung über das Spielgeschehen anallen 38 Spieltagen der 3. Liga umfassend informiert. Für dieLandesrundfunkanstalten der ARD ist es auch weiterhin wichtig, mithoher regionaler Expertise. Liga-Spiele aus der jeweiligen Region imHörfunk, Fernsehen und Online präsentieren zu können."Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Wirhaben mit unserer Berichterstattung die 3. Liga, die dritthöchstedeutsche Fußball-Spielklasse, auch im europäischen Vergleich, großgemacht und ihr zu einer beispiellosen medialen Präsenz verholfen.Seit der Saison 2006/07 präsentiert die ARD die 3. Liga mit ihrenzahlreichen Traditionsclubs im Umfeld der 'Bundesliga-Sportschau' amSamstag höchst erfolgreich: Durchschnittlich mehr als drei MillionenZuschauer verfolgen die 'Sportschau 3. Liga'. Das entspricht einemMarktanteil von annähernd 20 %. Davon profitieren die Marke 3. Ligaund die Clubs erheblich. Schön, dass dies langfristig so bleibt."Der Vertrag wurde von SportA, der Sportrechte-Agentur von ARD undZDF, verhandelt und abgeschlossen. Über die finanzielle Ausgestaltungdes Vertrages wurde Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss stehtunter dem Vorbehalt der Zustimmung der bei den Rundfunkanstaltenjeweils zuständigen Gremien.Pressekontakt:ARD-Koordination Sport , Michael ChmuryczTel 089/5900 34999, E-Mail: Michael.Chmurycz@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell