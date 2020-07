Spiel und Spaß statt Langeweile: Internetseite von Ford hilft Kindern auf Urlaubsreisen

Köln (ots) - - Speziell gestaltete Internetseite von Ford bietet Unterhaltung für die ganze Familie auf Urlaubsreisen - eine prima Möglichkeit zur Nutzung des In-Car-Modems- Ford startete die Spiele-Seite bereits zu Beginn der Corona-Zeit, um Familien beim Lockdown zu unterstützen, nun wurde das Angebot pünktlich zur Ferien-Saison erweitertDie Zeit der Sommerferien hat begonnen, und gerade Kinder freuen sich auf den gemeinsamen Urlaub mit den Eltern - wenn da bloß nicht diese langweilige Autofahrt wäre. Spiel und Spaß für unterwegs bietet eine Internetseite von Ford, auf der zahlreiche kreative Aktivitäten und Spiele zur Auswahl stehen. Per Mausklick stehen alle Angebote auch in deutscher Sprache zur Verfügung: http://www.fordfamilyfunhub.comUnter dem Motto "Bleib gesund und habt Spaß" hat Ford diese Internetseiten bereits zu Beginn der Corona-Zeit ins Netz gestellt, um Familien mit kindgerechten Denksportaufgaben, Mal- und Bastelvorlagen während des nervenaufreibenden Lockdowns zu unterstützen. Nun wurde die Seite speziell mit Blick auf Urlaubsreisen mit dem Auto erweitert. Neue, spannende Inhalte sind hinzugekommen, wie etwa "I Spy", dabei handelt es sich um eine moderne Variante des Reiseklassikers "Ich sehe was, das du nicht siehst", die man mit dem Smartphone oder Tablet spielen kann: http://www.fordfamilyfunhub.com/?p=ispyZu den Updates auf den Seiten zählt überdies ein neues Quiz für jugendliche und erwachsene Ratefüchse mit Affinität zu Automobilen: http://www.fordfamilyfunhub.com/?p=quizIIDer ultimative Test für das Erinnerungsvermögen ist das neue Memory-Spiel, bei dem gepaarte Bilder von Ford-Fahrzeugen versteckt sind: http://www.fordfamilyfunhub.com/?p=memoryDarüber hinaus stellen die Angebote dieser unterhaltsamen Internetseiten eine ideale Gelegenheit dar, das In-Car-Modem von Ford-Fahrzeugen während der Urlaubsreise in vollem Umfang zu nutzen.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com .Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6955/4661243OTS: Ford-Werke GmbHOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell