"Das Spiel beginnt!" - der große Spieleabend im ZDF / JBK präsentiert die Familienshow (FOTO)

Mainz (ots) -In der ZDF-Familienshow "Das Spiel beginnt!" am Mittwoch, 28.Dezember, 20.15 Uhr, präsentiert Johannes B. Kerner neue Trends undbeliebte Klassiker zu einem großen Spieleabend.Prominente Kandidaten kämpfen in spannenden Runden gegen diewahren Experten des Fachs: Boris Becker, Manuela Schwesig, Franziskavan Almsick, Horst Lichter, Paul Panzer und Jorge González treten angegen Emmie Lee (11), Linda (12), Lukas (9) und Oskar (12). Diebeiden "Bibi & Tina"-Darstellerinnen Lina-Larissa Strahl undLisa-Marie Koroll unterstützen die Kinder.Gespielt werden folgende Spiele: Kroko Doc, Memory, Sauschwer,Ubongo, Activity, Lotti Karotti, Dobble, Trivial Pursuit, Autorennen,Jungle Speed und Hüpf mein Hütchen.Die Spiele wurden für die Umsetzbarkeit im Fernsehen angepasst undin einem modernen und bühnentauglichen Look umgesetzt. Neu imSpielmodus: Die letzten vier Runden sind Duelle, es tritt jeweils einKind gegen einen Star an. Hierbei geht es um die doppelte Punktzahl.Nach dem großen Finalspiel ist klar, welches Team der Gewinner desAbends ist - die Promis oder die Kinder.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/spielPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell