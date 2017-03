"Das Spiel beginnt!" - die ZDF-Familienshow mit Johannes B. Kerner (FOTO)

Mainz (ots) -In der ZDF-Familienshow "Das Spiel beginnt!" am Samstag, 11. März2017, 20.15 Uhr, präsentiert Johannes B. Kerner wieder neue Trendsund beliebte Klassiker an einem großen Spieleabend.Prominente Kandidaten kämpfen in spannenden Runden gegen diewahren Experten des Fachs: Kinder. Schauspielerin Uschi Glas,Moderatorin Inka Bause, Olympiasieger Fabian Hambüchen, Musiker Sashaund Comedian Olaf Schubert treten an gegen Sophia (9), Isabella (10),Bela (12) und Max (13). YouTube-Star Dagi Bee unterstützt die Kinder.Gespielt werden folgende Spiele: "Bop It", "Spitz pass auf", "RushHour", "Zoowaboo", "Stadt, Land, Fluss", "Fauna", "Gobblet Mampfer","Geistesblitz", "Halli Galli", "Elefun" und "Matchball".Die Spiele wurden für die Umsetzbarkeit im Fernsehen angepasst undin einem modernen und bühnentauglichen Look umgesetzt. Neu imSpielmodus: Die letzten vier Runden sind Duelle, es tritt jeweils einKind gegen einen Star an. Hierbei geht es um die doppelte Punktzahl.Nach dem großen Finalspiel ist klar, welches Team der Gewinner desAbends ist - die Promis oder die Kinder.https://presseportal.zdf.de/pm/das-spiel-beginnt/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/spielPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell