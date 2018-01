Unterföhring (ots) -Das große Spiel um wenig Platz: Am Donnerstag, 4.01., um 20:15 Uhrbeginnt auf ProSieben für 100 Kandidaten der Kampf um 100.000 Euro.In der neuen Strategie-Reality-Show "Get the F*ck out of my House"leben 100 völlig fremde Menschen einen Monat lang gemeinsam in einemEinfamilienhaus - auf lediglich 116 Quadratmetern. Die Haustür istnie verschlossen, jeder Kandidat darf das Haus jederzeit freiwilligverlassen. Damit ist für ihn die Show aber vorzeitig beendet. Wer amlängsten durchhält und das Haus als Letzter verlässt, gewinnt 100.000Euro. Moderiert wird "Get the F*ck out of my House" von ThoreSchölermann (33) und Jana Julie Kilka (30)."Ich denke, dass man hier in den ersten zwei Wochen - wenn man siedenn übersteht - als Teamplayer durchgehen sollte", sagt Oliver (32),Account-Manager aus Kaarst (NRW) zu Beginn der ersten Folge. "Ichgehe ganz gechillt ins Haus und schaue, dass ich mich vonStreitereien möglichst fern halte", sagt Elisa, 23, Model aus Neuss.Doch bereits der Einzug ins Haus macht deutlich: Fair Play stehtnicht für jeden Bewohner an erster Stelle. Ausgerechnet Kurt (82,Rentner aus der Schweiz), der älteste Mann im Haus, hat sich in einprovisorisches Bett im Flur gebastelt - ohne Matratze. Für KandidatHenri (29) ein unzumutbarer Zustand: "Für mich ist dasselbstverständlich, dass ein 82-jähriger Mann in einem Bett schläftund nicht irgendwo auf dem Fußboden liegt", schimpft der LKW-Fahreraus Sachsen.Teamplayer oder Stratege - wie werden die 45 fremden Frauen unddie 55 fremden Männer ihren Alltag im Haus organisieren? Wer hält amlängsten durch? Wer verlässt das Haus als Letzter und gewinnt "Getthe F*ck out of my House" und damit 100.000 Euro?Informationen und Fotomaterial zum Haus und den 100 Kandidatensind ab sofort auf der "Get the F*ck out of my House"-Presseseiteunter http://presse.prosieben.de/GTF abrufbar."Get the F*ck out of my House" - ab 4. Januar 2018, donnerstags um20:15 Uhr, auf ProSiebenHashtag zur Show: #GTFOOMHBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment BildredaktionKevin Körber, Michael Benn Tabea WernerTel. +49 [89] 9507-1187, -1188 Tel. +49 [89] 9507-1167Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comMichael.Benn@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell