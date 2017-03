Spiel, Spaß und altersgerechte Schulungen Für Kinder mit Typ-1-Diabetes werden spezielle Freizeiten angeboten

Baierbrunn (ots) - Mal ohne Eltern wegfahren, zusammen mitGleichaltrigen - spezielle Freizeiten ermöglichen dies auch Kindernund Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes. Diese Urlaube können Kindernneben Spaß und neuen Freunden auch mehr Selbstständigkeit im Alltagbringen, wie das Apothekenmagazin ""Diabetes Ratgeber" schreibt. "DieKinder fühlen sich endlich mal nicht allein mit ihrer Krankheit",betont Dr. Dorothee Deiss, Kinderdiabetologin aus Berlin, die solcheFreizeiten begleitet. Viele der Fahrten verbinden Sport und Ausflügemit altersgerechten Diabetes-Schulungen. Dabei hilft den Kindern,dass sie wie nebenbei üben können, den Diabetes selbst zu managen,zum Beispiel ihren Insulinbedarf abzuschätzen oder den Pumpenkatheterzu wechseln. "Das stärkt Selbstvertrauen und Motivation, auch nachder Rückkehr in den Alltag", sagt Deiss. In der aktuellen Ausgabe desApothekenmagazins "Diabetes Ratgeber" finden Eltern die detaillierteBeschreibung von mehr als einem Dutzend Freizeiten, die in diesemJahr stattfinden. Finanziert werden diese häufig aus Spendengeldern,teilweise auch von den Krankenkassen, sodass für Eltern keine hohenKosten anfallen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 3/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell