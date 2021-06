Spiel, Spaß und Sport immer gerne – nur nicht beim Vermögensaufbau

Nun rollen die Bälle bei der Fußball-Europameisterschaft also endlich. Einen Monat lang wird in insgesamt elf Städten unermüdlich in fast leeren Stadien um den Pokal gekämpft. Aber nicht nur sportlich ist das Turnier ein Highlight, auch wirtschaftlich steht viel auf dem Spiel. Sponsoren, Sportartikelhersteller, Wettanbieter oder die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie: Zahlreiche...