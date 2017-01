"Spiel! Platz ist überall!" - Deutsches Kinderhilfswerk gibt Motto zum Weltspieltag 2017 bekannt

Berlin (ots) - "Spiel! Platz ist überall!" ist das Motto desDeutschen Kinderhilfswerkes für den Weltspieltag am 28. Mai 2017.Kinder und Jugendliche haben ein Recht darauf, zu spielen und sichmöglichst im gesamten Stadtraum frei bewegen zu können. Darauf willdas Deutsche Kinderhilfswerk gemeinsam mit seinen Partnern im"Bündnis Recht auf Spiel" aufmerksam machen. Kommunen, Initiativen,Vereine und Bildungseinrichtungen sind aufgerufen, mit einerAufmerksamkeit erregenden Aktion am Weltspieltag 2017 teilzunehmen."Die Bedingungen für Kinder in der Stadt werden zunehmendschlechter. Kommunale Spielplätze werden teilweise oder vollständigrückgebaut, informelle Spielorte wie Brachflächen werden derNachverdichtung und dem Straßenausbau geopfert. Auch wenn die Lage inBallungsgebieten angespannt ist, muss die Stadtplanungkinderfreundlich bleiben. Nicht zu reparierende Schäden in derStadtplanung gehen oftmals zu Lasten von Kindern und Jugendlichen,für die Freiflächen und Spielmöglichkeiten wichtig sind und nichtverloren gehen dürfen. Der Ausgleich neu bebauter Flächen durchnormierte Spielplätze hilft nur wenig. Auch die Stadtplanung hat sichlaut UN-Kinderrechtskonvention am Vorrang des Kindeswohls zuorientieren. Es ist an der Zeit, dass sich die Kinder undJugendlichen den gesamten Stadtraum spielerisch zurückzuerobern. Derzehnte Weltspieltag in 2017 bietet hierfür die beste Gelegenheit",betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des DeutschenKinderhilfswerkes.Der Weltspieltag 2017 wird deutschlandweit zum zehnten Malausgerichtet. Zum Weltspieltag sind Schulen und Kindergärten,öffentliche Einrichtungen, Vereine und Nachbarschaftsinitiativenaufgerufen, in ihrer Stadt oder Gemeinde eine witzige,beispielgebende und öffentlichkeitswirksame Spielaktiondurchzuführen. Die Partner der im letzten Jahr mehr als 300 Aktionensind vor Ort für die Durchführung ihrer Veranstaltung selbstverantwortlich. Das Deutsche Kinderhilfswerk stellt umfangreicheAktionsmaterialien zum Weltspieltag zur Verfügung.Pressekontakt:Weitere Informationen und Rückfragen: Uwe Kamp, PressesprecherTelefon: 030-308693-11Mobil: 0160-6373155Fax: 030-2795634Mail: presse@dkhw.deInternet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.deTwitter: @DKHW_deOriginal-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell