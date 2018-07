Spiel des Jahres 2018 wird in Berlin gekürt

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spiele "Azul", "Luxor" und "The Mind" stehen am Montag (10.30 Uhr) in Berlin zur Wahl.



Eine Kritikerjury kürt dann das diesjährige Spiel des Jahres. Im Vorjahr gewann das Legespiel "Kingdomino".

Erstmals wurde der Preis 1979 vergeben. Damals gewann "Hase und Igel". Die Fachjury vom Verein "Spiel des Jahres" sondiert jährlich den Spielemarkt und wählt jeweils aus allen Neuerscheinungen das nach ihrer Ansicht beste Spiel aus. Bewertet werden Idee, Regelgestaltung, Layout und Design.

In "Azul" sollen Spieler mit Keramiksteinen im Miniformat den Palast des portugiesischen Königs Manuel fliesen. In "Luxor" können die Teilnehmer in einem altägyptischen Tempel nach Schätzen suchen. In dem Kartenspiel "The Mind" geht es um Zahlen, über die nicht gesprochen werden darf./ju/DP/he