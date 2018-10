Spiel 77 - Millionär bei Vollmond / 20. Millionengewinn des Jahres in Nordrhein-Westfalen (FOTO)

Münster (ots) -Am gestrigen Mittwoch, den 24. Oktober war Vollmond überNordrhein-Westfalen. An dem Tag erreichte der Himmelskörper seinemaximale Helligkeit. Es gibt keine Studien, die einen Einfluss desMondes auf menschliche Ereignisse wie Geburten oder Unfälleherstellen lassen. Ein Lottospieler aus der Region Köln wird mit demVollmond im Oktober aber zukünftig einen wahren Glückstag verbinden.Ihm ist es bei der gestrigen Ziehung gelungen, die Gewinnklasse 1 derZusatzlotterie Spiel 77 zu treffen und damit den Jackpot zu knacken.Mit der Gewinnzahl 5714533 erzielte der Rheinländer einenMillionengewinn in Höhe von 2.677.777 Euro.Die Serie der Gewinne - dank der Zusatzlotterie Spiel 77 - im Jahr2018 geht damit weiter. Inzwischen sind es bereits vierSpielteilnehmer, die mit Hilfe der Zusatzlotterie Spiel 77 imlaufenden Jahr in Nordrhein-Westfalen zum Millionär wurden.Seinen Glückstipp hatte der Rheinländer bereits vor einer Woche am18. Oktober in einer WestLotto-Annahmestelle abgegeben. Mit einemSpieleinsatz von nur 4,85 Euro konnte er bundesweit als einzigerSpielteilnehmer den obersten Gewinnrang treffen.In der WestLotto-Gewinnerbilanz ist er damit der 20. Millionär desJahres und der 100. Großgewinner (Gewinne über 100.000 Euro) desJahres 2018, der aus dem Rheinland stammt.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell