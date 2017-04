"Der Spiegel" widmet sich PIRATEN-Forderungen

Düsseldorf (ots) - Die neue Ausgabe des "Der Spiegel" lockt amKiosk mit der Titelstory "Sind wir bereit für die perfekte Zukunft? -Was der rasante digitale Fortschritt dem Menschen abverlangt": Darinbeschreibt der USA-Wirtschaftskorrespondent Thomas Schulz dieHoffnungen und Ängste, die mit der Digitalen Revolution einhergehen."Eine Zeitenwende hat begonnen, so enorm wie die Digitalisierung",schreibt Schulz. "Und man wundert sich, dass sich die Politik dennochschwertut, über die nächste Legislaturperiode hinauszudenken.""Genau darüber wundern wir PIRATEN uns schon länger", sagt MicheleMarsching, Fraktionsvorsitzender der Piraten im Landtag NRW undSpitzenkandidat der Piratenpartei NRW zur Landtagswahl. "In denletzten fünf Jahren haben wir die anderen Fraktionen hier im Landtagvon unseren Ideen überzeugen wollen, doch richtig verstanden habendie meisten es nicht. Jetzt ist überall von Industrie 4.0 die Rede,dabei geht es um die Gesellschaft 4.0. Die Digitalisierung solltenicht nur der Wirtschaft nützen, sondern vor allem den Menschen. Dochdarüber macht sich in der Politik außer uns PIRATEN kaum jemandGedanken."Im "Spiegel"-Artikel werden unter anderem ein universellesGrundeinkommen und eine Robotersteuer ins Spiel gebracht. "Das sindForderungen, die nur wir PIRATEN stellen", sagt Marsching. "Es freutuns, dass ein großes Nachrichtenmagazin nun genau über diese Themenberichtet. Jeder, der beim Lesen des Artikels häufiger mit dem Kopfnickt und sich über die Innovationslosigkeit der anderen Parteienaufregt, ist bei uns PIRATEN gut aufgehoben."Pressekontakt:Pascal HesseBundespressesprecherPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9a, 10115 BerlinTelefon: +49 30 / 60 98 97 511E-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseAlle Pressemitteilungen finden Sie online unter:www.piratenpartei.de/category/pm/Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell