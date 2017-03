Der Spiegel ist Marktführer im Zeitschriftenvertrieb Deutschlands

Hamburg (ots) - Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel istDeutschlands Publikumszeitschrift mit den höchsten Vertriebserlösenin Einzelverkauf und Abonnement. Dies ergibt die Auswertung für 2016,die das Magazin für Pressevertrieb und Content-Erlöse DNV - Der NeueVertrieb in der heute erschienenen Ausgabe 5/2017 präsentiert."Unsere Top 100-Rangliste bietet ein realistisches Bild derKräfteverhältnisse auf dem Vertriebsmarkt", sagt dazu DNV-RedakteurStefan Golunski, der das Projekt gemeinsam mit seinem Kollegen ThomasOlbrisch betreute. "Denn mit gutem Grund gelten der Einzelverkauf unddas Abonnement als die harten Vertriebssparten: Hier erzielen dieVerlage und der Handel die maßgeblichen Vertriebserlöse. Zudem zeigtsich in diesen Sparten, für welche Titel die Konsumenten Geldausgeben."DNV - Der Neue Vertrieb ermittelte die Umsätze auf der Basis vonAuflagenzahlen der IVW bzw. Verlagsangaben für das vergangene Jahr.Dabei wurden - anders als in vergleichbaren Ranglisten derMedienfachpresse - die tatsächlichen Einzelverkaufs- sowieAbonnementpreise zum Stand 30. Juni 2016 zugrunde gelegt.Die Daten, die DNV zusammentrug, bieten einen Vergleich deraktuellen Vertriebserlöse in Einzelverkauf und Abonnement zu mehrerenVorjahren. Weitere Darstellungen befassen sich mit den Marktanteilender Verlage an den Top-100-Umsatzträgern sowie mit denumsatzstärksten Titelgruppen. "Weil wir darüber hinaus die Anteiledes Abonnement- und des EV-Umsatzes an den harten Vertriebserlösenermittelt haben, ergeben sich interessante Einblicke in dieunterschiedlichen Erlösstrukturen der Titel", erläutert DNV-RedakteurThomas Olbrisch, der die Auswertungen vornahm.Hinweis:Auf Wunsch wird Medien ein die ersten zehn Plätze umfassenderAuszug der Rangliste zur Verfügung gestellt, der bei Nennung derQuelle redaktionell verwendet werden darf.Abonnement- und Heftbestellungen von DNV - Der Neue Vertrieb sindhier möglich: www.dnv-online.net/abo/Pressekontakt:DNV - Der Neue VertriebStefan GolunskiTelefon: +49 40 609 009 84stefan.golunski@presse-fachverlag.deThomas OlbrischTelefon: +49 40 609 009 86thomas.olbrisch@presse-fachverlag.deOriginal-Content von: dnv - der neue vertrieb, übermittelt durch news aktuell