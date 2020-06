'Spiegel'-Marke 'Bento' für Jüngere wird eingestellt und ersetzt

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach fünf Jahren wird die "Spiegel"-Marke "Bento" für jüngere Leute in diesem Herbst eingestellt und durch ein neues Angebot abgelöst.



Arbeitstitel ist "Spiegel Start" für die Zielgruppe der unter 30-Jährigen, wie das Hamburger Verlagshaus am Mittwoch mitteilte. "Bento" war im Herbst 2015 als eigenständiges Nachrichtenportal für 18- bis 30-Jährige gestartet und ist auch in sozialen Medien aktiv.

Nach Verlagsangaben geriet die Marke als eigenständiges und rein werbefinanziertes Angebot - "verstärkt durch die Erlösverluste in der Coronakrise - nachhaltig in die Verlustzone". Von der "Bento"-Auflösung seien 16 Redakteurinnen und Redakteuren betroffen. "Spiegel Start" soll mit fünf Arbeitsplätzen starten. Der Verlag betonte: "Betriebsbedingte Kündigungen will die Geschäftsleitung gemeinsam mit dem Betriebsrat möglichst vermeiden."

Mit der "Bento"-Einstellung will der "Spiegel" zugleich seinen Markenkern stärken auch mit dem Ziel, mehr Leser unter 30 Jahren für Abos beim digitalen Bezahlangebot Spiegel+ zu gewinnen, wie es weiter hieß.

"Spiegel"-Chefredakteurin Barbara Hans betonte, Analysen zeigten, dass sich die Zielgruppe vom "Spiegel" Orientierung zu Fragen rund um Studium und Jobeinstieg wünsche. "Ein darauf zugeschnittenes Angebot werden wir nun entwickeln - mit "Spiegel Start"." Der Leiter der Produktentwicklung, Stefan Ottlitz, betonte, dass die wirtschaftlichen Aussichten für "Bento" trotz erster guter Jahre nicht mehr gut seien./rin/DP/eas