Spiegel-Journalistin wird mit dem Medienpreis der Stiftung für das behinderte Kind 2018 ausgezeichnet

Berlin (ots) - Die Stiftung für das behinderte Kind hat im Rahmender Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie undGeburtshilfe (https://www.dggg2018.de) ihren Medienpreis 2018 an dieJournalistin Sandra Schulz verliehen. Sie erhält den Preis für IhrenBeitrag "33 Millimeter Mensch", einen Text, der auf Auszügen ausihrem 2017 erschienenen Buch "Das ganze Kind hat so viele Fehler. DieGeschichte einer Entscheidung aus Liebe" beruht und ebenfalls 2017 imGesellschafts-Ressort des "Spiegels" veröffentlicht wurde(http://ots.de/VOFUlO).Der prämierte Text "33 Millimeter Mensch" handelt von derSchwangerschaft und der Geburt der Tochter der Autorin: Emotional undsehr berührend, gleichzeitig offen und ehrlich, mitunter auchschonungslos nimmt Sandra Schulz die Leser mit auf den Weg durch ihreSchwangerschaft voller Ängste und großer Zweifel, ob sie sie wirklichfortsetzen soll, nachdem man ihr in der 13. Schwangerschaftswochemitgeteilt hatte, dass das Kind nicht gesund ist.Die Politikwissenschaftlerin Sandra Schulz ist seit 2008Redakteurin beim Spiegel, für den sie unter anderem alsAuslandskorrespondentin aus China berichtet hat.Die Stiftung hat den Medienpreis "Prävention in derSchwangerschaft" 2018 bereits zum 8. Mal für Beiträge in Print-,Online-, TV- oder Hörfunkmedien, die die Vermeidung, Früherkennungund Verminderung möglicher gesundheitlicher Schäden des ungeborenenKindes (und der Mutter) in der Schwangerschaft thematisieren,ausgeschrieben und verliehen. Auch im kommenden Jahr wird dieseTradition fortgesetzt.Die Ausschreibung für den Medienpreis 2019 finden Sie unterhttp://ots.de/gcgGLH - die Einreichungsfrist endet am 28. Februar2019.Weitere Informationen zum Medienpreis erhalten Sie in unseremPressebüro.Die Stiftung für das behinderte Kind fördert Früherkennung,Vorsorge und Frührehabilitation von Behinderungen im Kindesalter. DieEinführung der allgemeinen Vorsorgeuntersuchungen und der Ausbaugenetischer Beratungsstellen in der Bundesrepublik Deutschland zählenzu den Erfolgen ihrer Arbeit.Weitere Informationen über die Stiftung sind zu finden unterwww.stiftung-behindertes-kind.de